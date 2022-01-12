Олимпиада-2022: Из сборной Беларуси за поддержку оппозиции погнали двух спортсменок
Из сборной Беларуси перед Олимпийскими играми в Пекине исключили лыжниц Светлану Андриюк и Дарью Долидович, поддерживавших оппозицию
Об этом сообщает Reuters.
Федерация лыжного спорта Беларуси отозвала лицензии Светланы Андриюк и Дарьи Долидович, из-за чего они упустили возможность выступать на международных соревнованиях и отобраться на Олимпиаду-2022.
Долидович заявила, что решение об исключении из сборной Беларуси связано с политическими взглядами ее отца – Сергея Долидовича, критиковавшего самопровозглашенного президента страны Александра Лукашенко.
Андриюк рассказала, что спортивные чиновники обвинили ее в поддержке оппозиции. Сейчас она рассматривает возможность смены гражданства и выступлений за сборную Польши.
Олимпиада-2022 пройдет с 4 по 20 февраля в Пекине.
- Напомним, в сентябре 2021 года белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, бежавшая в августе в Польшу, подала заявку на приобретение гражданства этой страны.
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