Олимпиада-2022: Из сборной Беларуси за поддержку оппозиции погнали двух спортсменок

Об этом сообщает Reuters.

Федерация лыжного спорта Беларуси отозвала лицензии Светланы Андриюк и Дарьи Долидович, из-за чего они упустили возможность выступать на международных соревнованиях и отобраться на Олимпиаду-2022.

Долидович заявила, что решение об исключении из сборной Беларуси связано с политическими взглядами ее отца – Сергея Долидовича, критиковавшего самопровозглашенного президента страны Александра Лукашенко.

Андриюк рассказала, что спортивные чиновники обвинили ее в поддержке оппозиции. Сейчас она рассматривает возможность смены гражданства и выступлений за сборную Польши.

Олимпиада-2022 пройдет с 4 по 20 февраля в Пекине.