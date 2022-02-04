Олимпиада-2022: где и когда смотреть церемонию открытия зимних Игр

Об этом сообщает Еспресо.TV.



На торжественной церемонии открытия флаг Украины будут нести олимпийский чемпион 2018 года по фристайлу в лыжной акробатике Александр Абраменко и серебряный призер юношеских Олимпийских игр по фигурному катанию в танцах на льду Александра Назарова.



Церемонию открытия Олимпиады-2022 можно будет посмотреть на телеканале "UA: Первый". Событие начнется 4 февраля в 13:55 по киевскому времени.

Читайте нтакже: Олимпиада-2022: Полное расписание зимних Игр в Пекине

2 февраля стало известно, что, по прогнозам аналитической компании Gracenote, победу в общем медальном зачете зимних Олимпийских игр одержит сборная Норвегии, а Украина не выиграет у Пекини никакой награды .

Режиссером церемонии является 71-летний Чжан Имоу. Китаец - обладатель "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля и "Золотого медведя" Берлинале.На Олимпиаде-2022 украинцы будут соревноваться в биатлоне, бобслее, горнолыжном спорте, лыжном двоеборье, лыжных гонках, санном спорте, скелетоне, сноубординге, прыжках на лыжах с трамплина, фигурном катании, фристай.В Пекине выступят 45 спортсменов из Украины и это на 12 атлетов больше, чем на предыдущих зимних Олимпийских играх-2018.Впервые в истории зимних Игр Украина будет представлена в соревнованиях смешанных команд по фристайлу (акробатика) и в женском бобслее (монобоб).

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb