Олимпиада-2022: где и когда смотреть церемонию открытия зимних Игр
Сегодня, 4 февраля, в Пекине пройдет церемония открытия зимних Олимпийских Игр
Об этом сообщает Еспресо.TV.
На торжественной церемонии открытия флаг Украины будут нести олимпийский чемпион 2018 года по фристайлу в лыжной акробатике Александр Абраменко и серебряный призер юношеских Олимпийских игр по фигурному катанию в танцах на льду Александра Назарова.
Церемонию открытия Олимпиады-2022 можно будет посмотреть на телеканале "UA: Первый". Событие начнется 4 февраля в 13:55 по киевскому времени.
Читайте нтакже: Олимпиада-2022: Полное расписание зимних Игр в ПекинеРежиссером церемонии является 71-летний Чжан Имоу. Китаец - обладатель "Золотого льва" Венецианского кинофестиваля и "Золотого медведя" Берлинале.
На Олимпиаде-2022 украинцы будут соревноваться в биатлоне, бобслее, горнолыжном спорте, лыжном двоеборье, лыжных гонках, санном спорте, скелетоне, сноубординге, прыжках на лыжах с трамплина, фигурном катании, фристай.
В Пекине выступят 45 спортсменов из Украины и это на 12 атлетов больше, чем на предыдущих зимних Олимпийских играх-2018.
Впервые в истории зимних Игр Украина будет представлена в соревнованиях смешанных команд по фристайлу (акробатика) и в женском бобслее (монобоб).
- 2 февраля стало известно, что, по прогнозам аналитической компании Gracenote, победу в общем медальном зачете зимних Олимпийских игр одержит сборная Норвегии, а Украина не выиграет у Пекини никакой награды .
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