Олимпиада-2022: Финский фристайлист во время соревнований столкнулся с оператором и сломал ключицу
Финский фристайлист Йон Саллинен во время соревнований по хафпайпу столкнулся с телеоператором и сломал ключицу
Об этом сообщает NRK.
Саллинен столкнулся с оператором при выполнении одного из элементов в квалификации в хафпайпии. Из-за столкновения финн сломал ключицу. Он набрал 18,50 баллов и не смог попасть в финал по итогам квалификации.
"Надеюсь, что с оператором все хорошо, мне жаль. На предпоследнем прыжке я недостаточно разогнался и приземлился слишком глубоко. А на последнем прыжке попал лыжами на свежий снег и задел оператора", - рассказал Саллинен.
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