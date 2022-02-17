Олимпиада-2022: Финский фристайлист во время соревнований столкнулся с оператором и сломал ключицу

Об этом сообщает NRK.

Саллинен столкнулся с оператором при выполнении одного из элементов в квалификации в хафпайпии. Из-за столкновения финн сломал ключицу. Он набрал 18,50 баллов и не смог попасть в финал по итогам квалификации.

"Надеюсь, что с оператором все хорошо, мне жаль. На предпоследнем прыжке я недостаточно разогнался и приземлился слишком глубоко. А на последнем прыжке попал лыжами на свежий снег и задел оператора", - рассказал Саллинен.

Напомним, 16 февраля Александр Абраменко принес сборной Украины в лыжной акробатике первую награду на Олимпийских играх в Пекине.

17 февраля женская сборная Канады победила США в финале хоккейного турнира.

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