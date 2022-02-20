Олимпиада-2022: Финляндия победила команду ОКР в финале хоккейного турнира Игр в Пекине
В финале хоккейного турнира Игр в Пекине Финляндия обыграла команду Олимпийского комитета России
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В Пекине на 8-й минуте матча Михаил Григоренко забил в большинстве и вывел команду ОКР вперед.
На 25-й минуте Вилле Пока сравнял счет. На 31-й секунде третьего периода Ханнес Бернинен вывел финнов вперед и принес им победу со счетом 2:1.
Сборная Финляндии выиграла хоккейный турнир Олимпиады впервые в истории.
Хоккей
Мужчины. Финал
20 февраля
Финляндия - ОКР 2:1
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.23
Покупка 28.23Продажа 28.61
-
EUR
Покупка 32.01Продажа 32.57
- Актуальное
- Важное