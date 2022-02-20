Олимпиада-2022: Финляндия победила команду ОКР в финале хоккейного турнира Игр в Пекине

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В Пекине на 8-й минуте матча Михаил Григоренко забил в большинстве и вывел команду ОКР вперед.

На 25-й минуте Вилле Пока сравнял счет. На 31-й секунде третьего периода Ханнес Бернинен вывел финнов вперед и принес им победу со счетом 2:1.

Сборная Финляндии выиграла хоккейный турнир Олимпиады впервые в истории.

Хоккей

Мужчины. Финал

20 февраля

Финляндия - ОКР 2:1

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