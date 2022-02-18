Олимпиада-2022: еще одну украинскую спортсменку поймали на допинге

Об этом сообщает официальный сайт Международного агентства тестирования .



В пробе 28-летней Лиди Гунько обнаружили метаболиты дегидрохлорметилтестостерона – это вещество, входящее в группу андрогенных анаболических стероидов, запрещенных веществ.



Допинг-проба была взята 14 февраля 2022 года на Олимпиаде-2022. Украинская спортсменка временно отстранена от соревнований до выяснения обстоятельств.



Согласно правилам, Лидия Гунько имеет право подать запрос на изучение образца "Б" допинг-пробы. А также обжаловать временное отстранение в Спортивном арбитражном суде в Лозани.



Гунько стала первой бобслеисткой в истории Украины, принявшей участие в женском монобобе на Олимпиаде. В Пекине наша спортсменка финишировала 20-ю.

16 февраля стало известно, что Валентина Каминская сдала допинг-тест на зимних Олимпийских играх в Пекине.

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