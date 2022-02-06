Олимпиада-2022: Еще одна украинская биатлонистка заболела COVID-19
Украинская биатлонистка Дарья Блашко за день до выступления в индивидуальной гонке на Олимпийских играх в Пекине заболела коронавирусом
Об этом сообщает Biathlon.com.ua.
После двух подряд положительных тестов Блашко перевели в режим изоляции, она не сможет принять участие в индивидуальной гонке, которая состоится 7 февраля.
Биатлонистка чувствует себя хорошо, но для выхода из режима изоляции необходимо сдать два отрицательных теста с интервалом не менее 24 часов.
Это уже второй случай заболевания коронавирусом среди украинских биатлонисток - на самоизоляции до сих пор находится Елена Белосюк.
В Пекин уже прибыла запасной Анастасия Меркушина.
На гонку в 15 км от Украины заявлены Ирина Петренко, Юлия Джима и Валя Семеренко.
- Напомним, 5 февраля сборная Украины неудачно выступила на Олимпиаде-2022 в смешанной эстафете и заняла 13 место.
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