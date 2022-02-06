Олимпиада-2022: Еще одна украинская биатлонистка заболела COVID-19

Об этом сообщает Biathlon.com.ua.

После двух подряд положительных тестов Блашко перевели в режим изоляции, она не сможет принять участие в индивидуальной гонке, которая состоится 7 февраля.

Биатлонистка чувствует себя хорошо, но для выхода из режима изоляции необходимо сдать два отрицательных теста с интервалом не менее 24 часов.

Это уже второй случай заболевания коронавирусом среди украинских биатлонисток - на самоизоляции до сих пор находится Елена Белосюк.

В Пекин уже прибыла запасной Анастасия Меркушина.

На гонку в 15 км от Украины заявлены Ирина Петренко, Юлия Джима и Валя Семеренко.