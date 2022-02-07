Олимпиада-2022: две украинские биатлонистки финишировали в топ-11 в индивидуальной гонке

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Сегодня, 7 февраля, на Олимпиаде-2022 прошла женская индивидуальная гонка. Украину в Пекине представили Ирина Петренко, Юлия Джима и Валентина Семеренко.



Победу одержала Дениз Херманн из Германии, показавшая результат 44.12,7 и допустившая 1 промах. Удачно выступили и украинки Джима (2 промаха) и Петренко (1) - они заняли 10-е и 11-е места соответственно.



Валентина Семеренко снялась с гонки после второй стрельбы.



На гонку также была заявлена ​​Дарья Блашко, но она сдала положительный тест на коронавирус и находится на самоизоляции.



Олимпиада-2022



Биатлон. Индивидуальная гонка. Женщины



7 февраля



1. Дениз Херманн (Германия) – 44.12,7 (1 промах)



2. Анаис Шевалье-Буше (Франция) – +9,4 (1)



3. Марте Ульсбю-Ройселан (Норвегия) – +15,3 (2)



4. Ванесса Фойгт (Норвегия) – +16,6 (1)



5. Динара Алимбекова (Беларусь) – +31,7 (1)

...

10. Юлия Джима (Украина) – +1.21,7 (2)



11. Ирина Петренко (Украина) – +1.28,6 (0)



Валентина Семеренко (Украина) – (1) – сошла с гонки

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb