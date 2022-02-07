Олимпиада-2022: две украинские биатлонистки финишировали в топ-11 в индивидуальной гонке
Украинские биатлонистки Юлия Джима и Ирина Петренко успешно провели индивидуальную гонку на Олимпиаде-2022 в Пекине
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Сегодня, 7 февраля, на Олимпиаде-2022 прошла женская индивидуальная гонка. Украину в Пекине представили Ирина Петренко, Юлия Джима и Валентина Семеренко.
Победу одержала Дениз Херманн из Германии, показавшая результат 44.12,7 и допустившая 1 промах. Удачно выступили и украинки Джима (2 промаха) и Петренко (1) - они заняли 10-е и 11-е места соответственно.
Валентина Семеренко снялась с гонки после второй стрельбы.
На гонку также была заявлена Дарья Блашко, но она сдала положительный тест на коронавирус и находится на самоизоляции.
Олимпиада-2022
Биатлон. Индивидуальная гонка. Женщины
7 февраля
1. Дениз Херманн (Германия) – 44.12,7 (1 промах)
2. Анаис Шевалье-Буше (Франция) – +9,4 (1)
3. Марте Ульсбю-Ройселан (Норвегия) – +15,3 (2)
4. Ванесса Фойгт (Норвегия) – +16,6 (1)
5. Динара Алимбекова (Беларусь) – +31,7 (1)
...
10. Юлия Джима (Украина) – +1.21,7 (2)
11. Ирина Петренко (Украина) – +1.28,6 (0)
Валентина Семеренко (Украина) – (1) – сошла с гонки
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