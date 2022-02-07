Олимпиада-2022: две украинки закрепились в топ-25 после второго заезда в санном спорте

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Сегодня, 7 февраля, в Пекине прошли первый и второй заезды в санном спорте на Олимпиаде-2022. Украинские фанаты с внимательностью наблюдали за выступлением наших спортсменок – Елены Стецькив и Юлианны Туницкой.



Стецькив после второго заезда занимает в таблице 19 место и с результатом 1:59.249 отстает от лидера на 2.424 сек.



У 18-летней Туницкой 22 позиция и результат 1:59.534.



Третий заезд состоится 8 февраля. В четвертый, финальный, выйдут 20 лучших спортсменок.

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