Олимпиада-2022: две украинки закрепились в топ-25 после второго заезда в санном спорте
Украинские спортсменки Елена Стецькив и Юлианна Туницкая провели два заезда в санном спорте на Олимпиаде-2022
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Сегодня, 7 февраля, в Пекине прошли первый и второй заезды в санном спорте на Олимпиаде-2022. Украинские фанаты с внимательностью наблюдали за выступлением наших спортсменок – Елены Стецькив и Юлианны Туницкой.
Стецькив после второго заезда занимает в таблице 19 место и с результатом 1:59.249 отстает от лидера на 2.424 сек.
У 18-летней Туницкой 22 позиция и результат 1:59.534.
Третий заезд состоится 8 февраля. В четвертый, финальный, выйдут 20 лучших спортсменок.
- 7 февраля украинка Анастасия Шепиленко квалифицировалась в финальный заезд женского гигантского слалома на Олимпиаде-2022 в Пекине.
- Украинский спортсмен Иван Ковбаснюк занял 33-е место в скоростном спуске на Олимпийских играх в Пекине.
- Украинские биатлонистки Юлия Джима и Ирина Петренко успешно провели индивидуальную гонку на Олимпиаде-2022 в Пекине.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.8
Покупка 27.8Продажа 28.13
-
EUR
Покупка 31.73Продажа 32.2
- Актуальное
- Важное