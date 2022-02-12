Олимпиада-2022: Братья Бё вместе оказались на пьедестале в спринте, украинцы финишировали в топ-15
Украинские биатлонисты Дмитрий Пидручный и Артем Прима финишировали в топ-15 в спринтерской гонке на Олимпийских играх в Пекине
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Олимпийским чемпионом в спринте на 10 км стал норвежец Йоханнес-Тингнес Бьо, допустивший одного промаха. Он на 25,5 сек опередил серебряного призера Кентена Фийона-Майе из Франции, также заработавшего один штрафной круг. Бронзу получил родной брат победителя – Тарьей Бьо, оставивший неразбитой одну мишень и проигравший чемпиону 38,9 сек.
В двадцатку сильнейших попали сразу два украинца - Дмитрий Пидручный и Артем Прима, которые запробовали по одному штрафному кругу. Подручный финишировал 13-м, а Прима - 15. Оба 13 февраля начнут гонку преследования с отставанием от лидера более 1 мин.
Антон Дудченко с двумя промахами - 60-й, еще один украинец - Богдан Цимбал допустил три промаха на огневых рубежах и финишировал 66-м.
Биатлон
Мужчины. Спринт, 10 км
1. Йоханнес Тингнес Бьо (Норвегия) 24:00,4 (1 штрафной круг)
2. Кентен Фийон-Майе (Франция) отставание +25,5 (1)
3. Тарьей Бьо (Норвегия) +38,9 (1)
13. Дмитрий Пидручный (Украина) +1.18,6 (1)
15. Артем Прима (Украина) +1.19,4 (1)
60. Антон Дудченко (Украина) +2.51,2 (2)
66. Богдан Цымбал (Украина) +2.58,6 (3)
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Напомним, 11 февраля украинская биатлонистка Юлия Джима финишировала восьмой в спринте на Олимпиаде-2022.
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