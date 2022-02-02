Олимпиада-2022: Аналитики показали, как будет выглядеть итоговый медальный зачет Игр в Пекине
По прогнозам аналитической компании Gracenote, победу в общем медальном зачете зимних Олимпийских игр одержит сборная Норвегии
Об этом сообщает Gracenote .
По мнению аналитиков, победителем общего медального зачета станет сборная Норвегии с 44 наградами (21 золото, 13 серебряных и 10 бронзовых). Второе место займет Германия – 30 медалей (11-11-8). Команда Олимпийского комитета России займет третье место из 30 (10-12-8).
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В топ-10 медального зачета войдут также команды США, Канады, Швейцарии, Нидерландов, Швеции, Франции и Японии.
Сборная Украины в Пекине не прогнозирует ни одной награды.
Олимпийские игры будут проходить с 4 по 20 февраля 2022 года.
Инфографика – gracenote.com
- Напомним, 2 февраля украинская биатлонистка Елена Белосюк сдала положительный тест на коронавирус и пропустит первые гонки на Олимпиаде-2022.
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