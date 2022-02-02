Олимпиада-2022: Аналитики показали, как будет выглядеть итоговый медальный зачет Игр в Пекине

Об этом сообщает Gracenote .

По мнению аналитиков, победителем общего медального зачета станет сборная Норвегии с 44 наградами (21 золото, 13 серебряных и 10 бронзовых). Второе место займет Германия – 30 медалей (11-11-8). Команда Олимпийского комитета России займет третье место из 30 (10-12-8).

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В топ-10 медального зачета войдут также команды США, Канады, Швейцарии, Нидерландов, Швеции, Франции и Японии.

Сборная Украины в Пекине не прогнозирует ни одной награды.

Олимпийские игры будут проходить с 4 по 20 февраля 2022 года.











Инфографика – gracenote.com