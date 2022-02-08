Олимпиада-2022: Американский фигурист Чен побил мировой рекорд, украинец Шмуратко прорвался в произвольную программу

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

Шмуратко получил за свое выступление 78,11 балла и занял в короткой программе 22 место. Таким образом, украинец оказался среди 24 фигуристов, которые квалифицировались к произвольной программе.

Выступление Шмуратка в Пекине было под вопросом, поскольку он заболел во время Игр коронавирусом и пропустил командные соревнования. Однако наш фигурист перед личным турниром выздоровел и справился со своей задачей-минимум.

Американский фигурист Натан Чен набрал за свой прокат 113,97 балла и установил новый мировой рекорд в короткой программе. Предыдущий рекорд принадлежал японцу Юдзуру Ханю, который на чемпионате четырех континентов в 2020 году набрал 111,82 балла.

Чен занял первое место, второе место у японца Юмы Кагиямы (108,12), третьим стал его соотечественник Шома Уно (105,90).

Произвольная программа у мужчин состоится 10 февраля.