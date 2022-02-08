Олимпиада-2022: Американский фигурист Чен побил мировой рекорд, украинец Шмуратко прорвался в произвольную программу
На Олимпийских играх в Пекине американский фигурист Натан Чен установил новый мировой рекорд в короткой программе, а украинец Иван Шмуратко получил право выступать в решающих состязаниях
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
Шмуратко получил за свое выступление 78,11 балла и занял в короткой программе 22 место. Таким образом, украинец оказался среди 24 фигуристов, которые квалифицировались к произвольной программе.
Выступление Шмуратка в Пекине было под вопросом, поскольку он заболел во время Игр коронавирусом и пропустил командные соревнования. Однако наш фигурист перед личным турниром выздоровел и справился со своей задачей-минимум.
Американский фигурист Натан Чен набрал за свой прокат 113,97 балла и установил новый мировой рекорд в короткой программе. Предыдущий рекорд принадлежал японцу Юдзуру Ханю, который на чемпионате четырех континентов в 2020 году набрал 111,82 балла.
Чен занял первое место, второе место у японца Юмы Кагиямы (108,12), третьим стал его соотечественник Шома Уно (105,90).
Произвольная программа у мужчин состоится 10 февраля.
- 8 февраля украинская сноубордистка Аннамари Данча не смогла преодолеть квалификацию в параллельном гигантском слаломе на зимних Олимпийских играх в Пекине.
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