Олимпиада-2022: Абраменко принес Украине первую медаль Игр в Пекине

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Соревнования по лыжной акробатике были для сборной Украины последним реальным шансом завоевать медали на Олимпиаде-2022. Александр Абраменко подходил к ним в статусе олимпийского чемпиона-2018 и вицечемпиона мира-2019. Другой украинец – Александр Окипнюк – пробился в финал с третьим результатом в квалификации – 125,0 балла. Больше украинца набрали только двое китайцев – Ци Гуанпу (127,88) и Цзя Цзунян (125,67).

Окипнюк неудачно сделал первую попытку, грубо ошибся при приземлении, получил лишь 91,40 балла и шел на последнем, 12-м месте. Абраменко начал намного лучше, но за первый скачок заработал оценку 123,63 и расположился на четвертой позиции.

Во второй финальной попытке Окипнюк получил 122,01 балла и не смог пробиться в суперфинал. Абраменко заработал 113,57 и пробился в шестерку лучших из пятого места, на котором он оказался благодаря первой попытке.

В суперфинале Абраменко выполнил сложнейший скачок тройное сальто с пятью винтами не очень чисто, но устоял на приземлении и получил 116,50 балла. Конкуренты были вынуждены рисковать и допустили более существенные ошибки, что в итоге позволило украинцу получить серебряную награду.

Олимпийским чемпионом стал Ци Гуанпу (129,0). Бронзу получил Илья Буров из ОКР (114,93).

Эта медаль стала первой для сборной Украины на Играх в Пекине. На Олимпиаде-2018 единственное золото нашей команде тоже принес Абраменко.

Фристайл

Мужчины. Лыжная акробатика

16 февраля

1. Эти Гуанпу (Китай) – 129,00

2. Александр Абраменко (Украина) – 116,50

3. Илья Буров (ОКР) – 114,93

… 9. Александр Окипнюк (Украина) – 122,01 (в первом финальном раунде, не квалифицировался в суперфинал)

Напомним, 16 февраля женская сборная Украины финишировала седьмой в эстафете 4х6 км.

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