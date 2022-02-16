Олимпиада-2022: Абраменко принес Украине первую медаль Игр в Пекине
Фристайлист Александр Абраменко принес сборной Украины в лыжной акробатике первую награду на Олимпийских играх в Пекине
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Соревнования по лыжной акробатике были для сборной Украины последним реальным шансом завоевать медали на Олимпиаде-2022. Александр Абраменко подходил к ним в статусе олимпийского чемпиона-2018 и вицечемпиона мира-2019. Другой украинец – Александр Окипнюк – пробился в финал с третьим результатом в квалификации – 125,0 балла. Больше украинца набрали только двое китайцев – Ци Гуанпу (127,88) и Цзя Цзунян (125,67).
Окипнюк неудачно сделал первую попытку, грубо ошибся при приземлении, получил лишь 91,40 балла и шел на последнем, 12-м месте. Абраменко начал намного лучше, но за первый скачок заработал оценку 123,63 и расположился на четвертой позиции.
Во второй финальной попытке Окипнюк получил 122,01 балла и не смог пробиться в суперфинал. Абраменко заработал 113,57 и пробился в шестерку лучших из пятого места, на котором он оказался благодаря первой попытке.
В суперфинале Абраменко выполнил сложнейший скачок тройное сальто с пятью винтами не очень чисто, но устоял на приземлении и получил 116,50 балла. Конкуренты были вынуждены рисковать и допустили более существенные ошибки, что в итоге позволило украинцу получить серебряную награду.
Олимпийским чемпионом стал Ци Гуанпу (129,0). Бронзу получил Илья Буров из ОКР (114,93).
Эта медаль стала первой для сборной Украины на Играх в Пекине. На Олимпиаде-2018 единственное золото нашей команде тоже принес Абраменко.
Фристайл
Мужчины. Лыжная акробатика
16 февраля
1. Эти Гуанпу (Китай) – 129,00
2. Александр Абраменко (Украина) – 116,50
3. Илья Буров (ОКР) – 114,93
… 9. Александр Окипнюк (Украина) – 122,01 (в первом финальном раунде, не квалифицировался в суперфинал)
- Напомним, 16 февраля женская сборная Украины финишировала седьмой в эстафете 4х6 км.
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