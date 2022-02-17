Олимпиада-2022: Абраменко через сутки после соревнований получил серебро Игр в Пекине. ФОТО
В Пекине состоялась церемония награждения призеров Олимпийских игр в лыжной акробатике, где серебро завоевал украинский фристайлист Александр Абраменко
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Церемония награждения состоялась 17 февраля в Пекине на следующий день после соревнований.
Серебряную награду получил Александр Абраменко, принесший Украине первую медаль Олимпиады-2022. Олимпийским чемпионом стал китаец Ци Гуанпу, бронзу завоевал Илья Буров из команды Олимпийского комитета России.
- Напомним, 16 февраля Александр Абраменко принес сборной Украины в лыжной акробатике первую награду на Олимпийских играх в Пекине.
- Благодаря этому Александр Абраменко стал самым титулованным украинским олимпийцем в зимних видах спорта.
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