Олимпиада-2022: Абраменко через сутки после соревнований получил серебро Игр в Пекине. ФОТО

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Церемония награждения состоялась 17 февраля в Пекине на следующий день после соревнований.

Серебряную награду получил Александр Абраменко, принесший Украине первую медаль Олимпиады-2022. Олимпийским чемпионом стал китаец Ци Гуанпу, бронзу завоевал Илья Буров из команды Олимпийского комитета России.











Напомним, 16 февраля Александр Абраменко принес сборной Украины в лыжной акробатике первую награду на Олимпийских играх в Пекине.

Благодаря этому Александр Абраменко стал самым титулованным украинским олимпийцем в зимних видах спорта.

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