Олимпиада-2020: за когоукраинцам болеть 3 августа
По итогам десяти дней соревнований Олимпийских игр в Токио сборная Украины получила 1 серебряную и 5 бронзовых медалей
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Во вторник, 3 августа, в Токио за медали Олимпиады-2020 продолжат бороться украинские спортсмены.
Легкоатлетка Марина Бех-Романчук будет прыгать в длину, а в схватке за бронзу бороться Алла Черкасова. Свой путь на Олимпиаде-2020 также начнет Жан Беленюк.
3:00 - Легкая атлетика. Прыжки в длину - Марина Бех-Романчук
11:00 - Спортивная гимнастика. Мужчины - упражнения на параллельных брусьях - Петр Пахнюк
12:15 - Вольная борьба. Женщины. Весовая категория до 68 кг - Алла Черкасова
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За десять дней соревнований Олимпиады-2020 сборная Украины выиграла шесть наград. Серебро на дистанции 1500 м и бронзу на 800 м вольным стилем получил пловец Михаил Романчук. Также бронзовые медали Украины принесли дзюдоистка Дарья Билодид в категории до 48 кг, фехтовальщик Игорь Рейзлин в соревнованиях шпажистов, Елена Костевич и Олег Омельчук в стрельбе из пневматического пистолета и теннисистка Элина Свитолина.С 1-й серебряной и 5-ю бронзовыми наградами наша олимпийская команда занимает в общем медальном зачете шестидесятое место.
Лидирует с 29-ю золотыми, 17-ю серебряными и 16-ю бронзовыми медалями Китай.
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