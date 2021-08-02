Олимпиада-2020: за когоукраинцам болеть 3 августа

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Во вторник, 3 августа, в Токио за медали Олимпиады-2020 продолжат бороться украинские спортсмены.



Легкоатлетка Марина Бех-Романчук будет прыгать в длину, а в схватке за бронзу бороться Алла Черкасова. Свой путь на Олимпиаде-2020 также начнет Жан Беленюк.



3:00 - Легкая атлетика. Прыжки в длину - Марина Бех-Романчук



11:00 - Спортивная гимнастика. Мужчины - упражнения на параллельных брусьях - Петр Пахнюк



12:15 - Вольная борьба. Женщины. Весовая категория до 68 кг - Алла Черкасова

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За десять дней соревнований Олимпиады-2020 сборная Украины выиграла шесть наград. Серебро на дистанции 1500 м и бронзу на 800 м вольным стилем получил пловец Михаил Романчук. Также бронзовые медали Украины принесли дзюдоистка Дарья Билодид в категории до 48 кг, фехтовальщик Игорь Рейзлин в соревнованиях шпажистов, Елена Костевич и Олег Омельчук в стрельбе из пневматического пистолета и теннисистка Элина Свитолина.

2 августа украинский спортсмен Михаил Кохан преодолел квалификацию в метании молота на Олимпиаде-2020.

2 августа украинский борец греко-римского стиля Ленур Темиров проиграл схватку за бронзовую медаль Олимпиады в Токио

С 1-й серебряной и 5-ю бронзовыми наградами наша олимпийская команда занимает в общем медальном зачете шестидесятое место.Лидирует с 29-ю золотыми, 17-ю серебряными и 16-ю бронзовыми медалями Китай.

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