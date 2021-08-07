Олимпиада-2020: За кого украинцам болеть в заключительный день Игр в Токио

Об этом сообщает Еспресо.TV.



01:00 - Футбол. Мужчины, марафон - Николай Нижник, Александр Ситковский, Богдан-Иван Городисский

4:39 - Велотрек. Женщины, спринт. Полуфинал - Елена Старикова

5:00 - Художественная гимнастика. Групповое многоборье - сборная Украины

Всего за 15 соревновательных дней Олимпиады-2020 Украина получила 18 медалей. Золото в категории до 87 кг выиграл борец Жан Беленюк. У еще одного представителя греко-римского стиля Парвиза Насибова серебряная медаль в весе до 67 кг. Серебро на дистанции 1500 м и бронзу на 800 м вольным стилем выиграл пловец Михаил Романчук. Серебро и бронзу выиграла спортсменка Людмила Лузан - она стала третьей на дистанции 200 м на каноэ-одиночке, и финишировала второй на дистанции 500 м с Анастасией Четвериков. Боксер Александр Хижняк получил серебро в весе до 75 кг.

В каратэ Анжелика Терлюга заняла второе место в категории до 55 кг, а Станислав Горуна стал третьим в весе до 75 кг. Борец Алла Черкасова завоевала бронзу в категории до 68 кг, а Ирина Коляденко заняла третье место в категории до 62 кг. Также бронзовые медали Украины принесли легкоатлетка Ярослава сваи магучие в прыжках в высоту, дзюдоистка Дарья Билодид в категории до 48 кг, фехтовальщик Игорь Рейзлин в соревнованиях шпажистов, Елена Костевич и Олег Омельчук в стрельбе из пневматического пистолета, теннисистка Элина Свитолина и Марта Федина и Анастасия Савчук среди дуэтов в артистическом плавании, которые также стали третьими в составе сборной Украины является групповых упражнениях.

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