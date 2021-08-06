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Олимпиада-2020: за кого украинцам болеть 7 августа

6 августа, 2021 пятница
20:00
Спорт

По итогам четырнадцати дней соревнований Олимпийских игр в Токио сборная Украины получила 1 золотую, 3 серебряные и 10 бронзовых медалей

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В субботу, 7 августа, в Токио за медали Олимпиады-2020 продолжат бороться украинские спортсмены.

Боксер Александр Хижняк проведет финальный бой в турнире среди бойцов среднего веса. Ирина Геращенко, Ярослава Магучих и Юлия Левченко будут прыгать в высоту.

Александр Середа будет прыгать в воду с вышки 10 метров, а гимнастки Виктория Оноприенко и Кристина Пограничная выступят в финале по индивидуальному многоборью.

Виктория Калюжная, Дарья Михайлова, Евгения Прокофьева будут бежать женский марафон, который стартует в 00:00.


00:00 - Футбол. Женщины, марафон - Виктория Калюжная, Дарья Михайлова, Евгения Прокофьева

3:37 - Спринт в гребле на байдарках и каноэ. Женщины, каноэ-двойки, 500 м - Людмила Лузан и Анастасия Четверикова

3:44 - Спринт в гребле на байдарках и каноэ. Мужчины, каноэ-одиночка, 1000 м - Павел Алтухов, Юрий Вандюк

4:00 - Прыжки в воду - вышка, 10 м. Полуфинал - Александр Середа

8:45 - Бокс. Средний вес, Финальный бой - Александр Хижняк

9:20 - Художественная гимнастика. Женщины, индивидуальное многоборье. Финал - Виктория Оноприенко, Кристина Погранична

9:45 - Велотрек. Женщины, спринт. Елена Старикова

13:30 - Артистическое плавание. Турнир. Техническая программа - А. Савчук, М. Федина, Е. Яхно, В. Алексеева, М. Алексеева, К. Сидоренко, К. Резник, А. Шинкаренко

13:35 - Легкая атлетика. Прыжки в высоту - Ирина Геращенко, Ярослава Магучих, Юлия Левченко

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За 14 дней соревнований Олимпиады-2020 Украина получила 14 медалей. Золото в категории до 87 кг выиграл борец Жан Беленюк. У еще одного представителя греко-римского стиля Парвиза Насибова серебряная медаль в весе до 67 кг. Серебро на дистанции 1500 м и бронзу на 800 м вольным стилем выиграл пловец Михаил Романчук. Каратистка Анжелика Терлюга заняла второе место в весовой категории до 55 кг.

Борец Алла Черкасова завоевала бронзу Олимпийских игр в Токио в категории до 68 кг, а Ирина Коляденко заняла третье место в категории до 62 кг. Также бронзовые медали Украины принесли дзюдоистка Дарья Билодид в категории до 48 кг, фехтовальщик Игорь Рейзлин в соревнованиях шпажистов, Елена Костевич и Олег Омельчук в стрельбе из пневматического пистолета, теннисистка Элина Свитолина и Людмила Лузан в гребле на каноэ.

Третье место в турнире среди мужчин в весовой категории до 75 кг занял каратист Станислав Горуна.

Кроме этого, по меньшей мере серебряную награду Украины гарантировал боксер Александр Хижняк, вышел в финал в категории до 75 кг.

С 1 золотой, 3 серебряными и 10 бронзовыми наградами наша олимпийская команда занимает в общем медальном зачете сороковое место.

Лидирует с 36 золотыми, 26 серебряными и 17 бронзовыми медалями Китай.

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Токио-2020
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