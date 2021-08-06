Олимпиада-2020: за кого украинцам болеть 7 августа

Об этом сообщает Еспресо.TV.



В субботу, 7 августа, в Токио за медали Олимпиады-2020 продолжат бороться украинские спортсмены.



Боксер Александр Хижняк проведет финальный бой в турнире среди бойцов среднего веса. Ирина Геращенко, Ярослава Магучих и Юлия Левченко будут прыгать в высоту.



Александр Середа будет прыгать в воду с вышки 10 метров, а гимнастки Виктория Оноприенко и Кристина Пограничная выступят в финале по индивидуальному многоборью.



Виктория Калюжная, Дарья Михайлова, Евгения Прокофьева будут бежать женский марафон, который стартует в 00:00.





00:00 - Футбол. Женщины, марафон - Виктория Калюжная, Дарья Михайлова, Евгения Прокофьева



3:37 - Спринт в гребле на байдарках и каноэ. Женщины, каноэ-двойки, 500 м - Людмила Лузан и Анастасия Четверикова



3:44 - Спринт в гребле на байдарках и каноэ. Мужчины, каноэ-одиночка, 1000 м - Павел Алтухов, Юрий Вандюк



4:00 - Прыжки в воду - вышка, 10 м. Полуфинал - Александр Середа



8:45 - Бокс. Средний вес, Финальный бой - Александр Хижняк



9:20 - Художественная гимнастика. Женщины, индивидуальное многоборье. Финал - Виктория Оноприенко, Кристина Погранична



9:45 - Велотрек. Женщины, спринт. Елена Старикова



13:30 - Артистическое плавание. Турнир. Техническая программа - А. Савчук, М. Федина, Е. Яхно, В. Алексеева, М. Алексеева, К. Сидоренко, К. Резник, А. Шинкаренко



13:35 - Легкая атлетика. Прыжки в высоту - Ирина Геращенко, Ярослава Магучих, Юлия Левченко

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За 14 дней соревнований Олимпиады-2020 Украина получила 14 медалей. Золото в категории до 87 кг выиграл борец Жан Беленюк. У еще одного представителя греко-римского стиля Парвиза Насибова серебряная медаль в весе до 67 кг. Серебро на дистанции 1500 м и бронзу на 800 м вольным стилем выиграл пловец Михаил Романчук. Каратистка Анжелика Терлюга заняла второе место в весовой категории до 55 кг.



Борец Алла Черкасова завоевала бронзу Олимпийских игр в Токио в категории до 68 кг, а Ирина Коляденко заняла третье место в категории до 62 кг. Также бронзовые медали Украины принесли дзюдоистка Дарья Билодид в категории до 48 кг, фехтовальщик Игорь Рейзлин в соревнованиях шпажистов, Елена Костевич и Олег Омельчук в стрельбе из пневматического пистолета, теннисистка Элина Свитолина и Людмила Лузан в гребле на каноэ.



Третье место в турнире среди мужчин в весовой категории до 75 кг занял каратист Станислав Горуна.

Кроме этого, по меньшей мере серебряную награду Украины гарантировал боксер Александр Хижняк, вышел в финал в категории до 75 кг.



С 1 золотой, 3 серебряными и 10 бронзовыми наградами наша олимпийская команда занимает в общем медальном зачете сороковое место.



Лидирует с 36 золотыми, 26 серебряными и 17 бронзовыми медалями Китай.





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