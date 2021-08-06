Олимпиада-2020: за кого украинцам болеть 7 августа
По итогам четырнадцати дней соревнований Олимпийских игр в Токио сборная Украины получила 1 золотую, 3 серебряные и 10 бронзовых медалей
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В субботу, 7 августа, в Токио за медали Олимпиады-2020 продолжат бороться украинские спортсмены.
Боксер Александр Хижняк проведет финальный бой в турнире среди бойцов среднего веса. Ирина Геращенко, Ярослава Магучих и Юлия Левченко будут прыгать в высоту.
Александр Середа будет прыгать в воду с вышки 10 метров, а гимнастки Виктория Оноприенко и Кристина Пограничная выступят в финале по индивидуальному многоборью.
Виктория Калюжная, Дарья Михайлова, Евгения Прокофьева будут бежать женский марафон, который стартует в 00:00.
00:00 - Футбол. Женщины, марафон - Виктория Калюжная, Дарья Михайлова, Евгения Прокофьева
3:37 - Спринт в гребле на байдарках и каноэ. Женщины, каноэ-двойки, 500 м - Людмила Лузан и Анастасия Четверикова
3:44 - Спринт в гребле на байдарках и каноэ. Мужчины, каноэ-одиночка, 1000 м - Павел Алтухов, Юрий Вандюк
4:00 - Прыжки в воду - вышка, 10 м. Полуфинал - Александр Середа
8:45 - Бокс. Средний вес, Финальный бой - Александр Хижняк
9:20 - Художественная гимнастика. Женщины, индивидуальное многоборье. Финал - Виктория Оноприенко, Кристина Погранична
9:45 - Велотрек. Женщины, спринт. Елена Старикова
13:30 - Артистическое плавание. Турнир. Техническая программа - А. Савчук, М. Федина, Е. Яхно, В. Алексеева, М. Алексеева, К. Сидоренко, К. Резник, А. Шинкаренко
13:35 - Легкая атлетика. Прыжки в высоту - Ирина Геращенко, Ярослава Магучих, Юлия Левченко
Прямые трансляции на телеканале UA: Первый
Читайте также: Топ-10 золотых надежд Украины на Олимпиаде-2020
За 14 дней соревнований Олимпиады-2020 Украина получила 14 медалей. Золото в категории до 87 кг выиграл борец Жан Беленюк. У еще одного представителя греко-римского стиля Парвиза Насибова серебряная медаль в весе до 67 кг. Серебро на дистанции 1500 м и бронзу на 800 м вольным стилем выиграл пловец Михаил Романчук. Каратистка Анжелика Терлюга заняла второе место в весовой категории до 55 кг.
Борец Алла Черкасова завоевала бронзу Олимпийских игр в Токио в категории до 68 кг, а Ирина Коляденко заняла третье место в категории до 62 кг. Также бронзовые медали Украины принесли дзюдоистка Дарья Билодид в категории до 48 кг, фехтовальщик Игорь Рейзлин в соревнованиях шпажистов, Елена Костевич и Олег Омельчук в стрельбе из пневматического пистолета, теннисистка Элина Свитолина и Людмила Лузан в гребле на каноэ.
Третье место в турнире среди мужчин в весовой категории до 75 кг занял каратист Станислав Горуна.
Кроме этого, по меньшей мере серебряную награду Украины гарантировал боксер Александр Хижняк, вышел в финал в категории до 75 кг.
С 1 золотой, 3 серебряными и 10 бронзовыми наградами наша олимпийская команда занимает в общем медальном зачете сороковое место.
Лидирует с 36 золотыми, 26 серебряными и 17 бронзовыми медалями Китай.
- 6 августа украинский каратистка Анита Серегина не смогла квалифицироваться в полуфинал Олимпиады-2020.
- После этого украинский прыгун в воду Александр Середа уверенно прошел в полуфинал Олимпийских игр.
- Украинский каратист Станислав Горуна выиграл бронзовую медаль турнира среди мужчин в весовой категории до 75 кг.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.76
Покупка 26.76Продажа 27.01
-
EUR
Покупка 31.52Продажа 31.95
- Актуальное
- Важное