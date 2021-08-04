Олимпиада-2020: за кого украинцам болеть 5 августа

Об этом сообщает Еспресо.TV.



В четверг, 5 августа, в Токио за медали Олимпиады-2020 продолжат бороться украинские спортсмены.



В полуфинале своей весовой категории выступит боксер Александр Хижняк. Иван Лосев примет участие в финале по спортивной ходьбе на 20 км, а Марина Килипко будет состязаться в прыжках в высоту с шестом.











9:03 - Бокс. Средний вес, Полуфинал. Александр Хижняк



10:30 - Спортивная ходьба, 20 км. Мужчины - Иван Лосев



13:00 - Футбол. Прыжки с шестом - Марина Килипко

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За 12 дней соревнований Олимпиады-2020 сборная Украины получила 11 наград. Золото в категории до 87 кг выиграл борец греко-римского стиля Жан Беленюк. У еще одного борца-"классика" Парвиза Насибова серебряная медаль в весе до 67 кг. Серебро на дистанции 1500 м и бронзу на 800 м вольным стилем выиграл пловец Михаил Романчук. Борец Алла Черкасова завоевала бронзу Олимпийских игр в Токио в категории до 68 кг, а Ирина Коляденко заняла третье место в категории до 62 кг.Также бронзовые медали Украины принесли дзюдоистка Дарья Билодид в категории до 48 кг, фехтовальщик Игорь Рейзлин в соревнованиях шпажистов, Елена Костевич и Олег Омельчук в стрельбе из пневматического пистолета и теннисистка Элина Свитолина.С 1-й золотой, 2-мя серебряными и 8-я бронзовыми наградами наша олимпийская команда занимает в общем медальном зачете тридцать седьмом место.Лидирует с 32 золотыми, 22-ю серебряными и 16-ю бронзовыми медалями Китай.

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