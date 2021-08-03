Олимпиада-2020: за кого украинцам болеть 4 августа
По итогам одиннадцати дней соревнований Олимпийских игр в Токио сборная Украины получила 1 серебряную и 6 бронзовых медалей
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В среду, 4 августа, в Токио за медали Олимпиады-2020 продолжат бороться украинские спортсмены.
В финале своих весовых категорий будут соревноваться борцы Жан Беленюк и Насибов Парвиз. Ирина Коляденко будет бороться за бронзовую медаль в весовой категории до 62 кг.
Финал по артистическому плаванию ждет дуэт Анастасии Савчук и Марты Фединой. А борьба за медали в метании молота на Михаила Кохана.
В марафонском плавании на 10 км выступит Кристина Панчишко. А бег с барьерами на 400 м ждет Анну Рыжикову и Викторию Ткачук.
00:30 - Марафонское плавание, 10 км - Кристина чулочках
5:30 - Легкая атлетика. Бег 400 м с барьерами. Анна Рыжикова, Виктория Ткачук
13:30 - Артистическая плавания. Женщины, дуэты - Савчук Анастасия и Федина Марта
14:15 - Футбол. Метание молота. Михаил Кохан
12: 15-16: 00 - Греко-римская борьба. До 67 кг - Насибов Парвиз. До 87 кг - Жан Беленюк
12: 15-16: 00 - Женская борьба. До 62 кг - Ирина Коляденко
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Читайте также: Топ-10 золотых надежд Украины на Олимпиаде-2020За 11 дней соревнований Олимпиады-2020 сборная Украины получила семь наград. Серебро на дистанции 1500 м и бронзу на 800 м вольным стилем выиграл пловец Михаил Романчук. Борец Алла Черкасова завоевала бронзу Олимпийских игр в Токио в категории до 68 кг.
Также бронзовые медали Украины принесли дзюдоистка Дарья Билодид в категории до 48 кг, фехтовальщик Игорь Рейзлин в соревнованиях шпажистов, Елена Костевич и Олег Омельчук в стрельбе из пневматического пистолета и теннисистка Элина Свитолина.
С 1-й серебряной и 6-ю бронзовыми наградами наша олимпийская команда занимает в общем медальном зачете шестьдесят первой место.
Лидирует с 32 золотыми, 21-ю серебряными и 16-ю бронзовыми медалями Китай.
- Напомним, 3 августа украинский борец греко-римского стиля Парвиз Насибов победил в полуфинале Олимпийских игр в Токио и гарантировал себе награду.
- Другой борец - Жан Беленюк также вышел в финал и обеспечил себе как минимум серебро .
- 3 августа украинский борец Алла Черкасова завоевала бронзу Олимпийских игр в Токио в категории до 68 кг.
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