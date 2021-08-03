Олимпиада-2020: за кого украинцам болеть 4 августа

Об этом сообщает Еспресо.TV.



В среду, 4 августа, в Токио за медали Олимпиады-2020 продолжат бороться украинские спортсмены.



В финале своих весовых категорий будут соревноваться борцы Жан Беленюк и Насибов Парвиз. Ирина Коляденко будет бороться за бронзовую медаль в весовой категории до 62 кг.



Финал по артистическому плаванию ждет дуэт Анастасии Савчук и Марты Фединой. А борьба за медали в метании молота на Михаила Кохана.



В марафонском плавании на 10 км выступит Кристина Панчишко. А бег с барьерами на 400 м ждет Анну Рыжикову и Викторию Ткачук.



00:30 - Марафонское плавание, 10 км - Кристина чулочках



5:30 - Легкая атлетика. Бег 400 м с барьерами. Анна Рыжикова, Виктория Ткачук



13:30 - Артистическая плавания. Женщины, дуэты - Савчук Анастасия и Федина Марта



14:15 - Футбол. Метание молота. Михаил Кохан



12: 15-16: 00 - Греко-римская борьба. До 67 кг - Насибов Парвиз. До 87 кг - Жан Беленюк



12: 15-16: 00 - Женская борьба. До 62 кг - Ирина Коляденко

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За 11 дней соревнований Олимпиады-2020 сборная Украины получила семь наград. Серебро на дистанции 1500 м и бронзу на 800 м вольным стилем выиграл пловец Михаил Романчук. Борец Алла Черкасова завоевала бронзу Олимпийских игр в Токио в категории до 68 кг.Также бронзовые медали Украины принесли дзюдоистка Дарья Билодид в категории до 48 кг, фехтовальщик Игорь Рейзлин в соревнованиях шпажистов, Елена Костевич и Олег Омельчук в стрельбе из пневматического пистолета и теннисистка Элина Свитолина.С 1-й серебряной и 6-ю бронзовыми наградами наша олимпийская команда занимает в общем медальном зачете шестьдесят первой место.Лидирует с 32 золотыми, 21-ю серебряными и 16-ю бронзовыми медалями Китай.

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