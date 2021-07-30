Олимпиада-2020: за кого украинцам болеть 31 июля

Об этом сообщает Еспресо.TV.



В субботу, 31 июля, в Токио за медали Олимпиады-2020 продолжат бороться украинские спортсмены.



Элина Свитолина сразится в матче за третье место одиночного турнируи, а пловец Владислав Бухов в полуфинале дистанцию 50 м вольным стилем.





03:00 - Футбол. Бег 400 м с барьерами. Виктория Ткачук, Рыжикова Анна, Мария Миколенко



3:30 - Легкая атлетика. Метание диска. Наталья Фокина-Семенова



5:16 - Плавание. 50 м вольным стилем. Владислав Бухов



7:00 - спортивная гимнастика, прыжки на батуте. Николай Просторов



10:30 - Футбол. Матч за бронзу одиночного разряда. Элина Свитолина



13:10 - Футбол. Прыжки в длину. Владислав Мазур

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За семь соревновательных дней сборная Украины получила на Олимпиаде-2020 четыре бронзовые награды. Медали выиграли дзюдоистка Дарья Билодид в категории до 48 кг, фехтовальщик Игорь Рейзлин в соревнованиях шпажистов, Елена Костевич и Олег Омельчук в стрельбе из пневматического пистолета на 10 м и пловец Михаил Романчук на дистанции 800 м вольным стилем.



С тремя бронзовыми наградами наша олимпийская команда занимает в общем медальном зачете 58 место.

Лидирует с 18-ю золотыми, 9-ю серебряными и 11-ю бронзовыми медалями Китай.



