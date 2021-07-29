Олимпиада-2020: за кого украинцам болеть 30 июля
В седьмой соревновательный день, в пятницу, 30 июля, за медали будут бороться дзюдоисты Яков Хаммо и Елизавета Каланина
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В пятницу, 30 июля, в Токио за золото Олимпиады-2020 продолжат бороться украинские спортсмены.
Лена Костевич будет соревноваться в пулевой стрельбе, а Яков Хаммо и Елизавета Каланина - в дзюдо. Также в своих дисциплинах выступят боксер Анна Лысенко и мужская сборная Украины по фехтованию.
3:00 - 9:00. Пулевая стрельба. Женщины, пистолет, 25 м (Елена Костевич)
6:03 - Бокс - полусредний вес, до 69 кг, Анна Лысенко
09:00 - Прыжки в воду - трамплин 3 м, личные соревнования: Виктория Кесарь, Анна Письменская
11:00 - 13:40. Дзюдо. Мужчины - более 100 кг (Яков Хаммо). Женщины - более 78 кг (Елизавета Каланина)
12:30 - 14:40. Фехтование. Мужская шпага, команда (Сборная Украины)
14:12 - Легкая атлетика - эстафета 4х400 м, смешанная: Алина Логвиненко, Екатерина Климюк, Александр Погорилко, Никита Барабанов
14:23 - Плавание - 1500 м вольным стилем, мужчины. Сергей Фролов, Михаил Романчук
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За шесть соревновательных дней сборная Украины получила на Олимпиаде-2020 четыре бронзовые награды. Медали выиграли дзюдоистка Дарья Билодид в категории до 48 кг, фехтовальщик Игорь Рейзлин в соревнованиях шпажистов, Елена Костевич и Олег Омельчук в стрельбе из пневматического пистолета на 10 м и пловец Михаил Романчук на дистанции 800 м вольным стилем.
С тремя бронзовыми наградами наша олимпийская команда занимает в общем медальном зачете пятьдесят четвёртой место.
Лидирует с 15-ю золотыми, 7-я серебряными и 9-ю бронзовыми медалями Китай.
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Напомним, 29 июля Михаил Романчук получил бронзовую награду Олимпийских игр в Токио на дистанции 800 м вольным стилем.
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