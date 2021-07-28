Олимпиада-2020: за кого украинцам болеть 29 июля

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Во вторник, 29 июля, в Токио за золото Олимпиады-2020 продолжат бороться украинские спортсмены.



Сергей Фролов и Михаил Романчук будут соревноваться в плавании на 800 метров, а Элина Свитолина сыграет в полуфинале одиночного турнира. Также в своих дисциплинах выступят боксер Александр Хижняк и дзюдоистка Анастасия Турчин.





05.00 - Бокс. Средний вес. Александр Хижняк



4:30 - 6:20. Плавание. Мужчины - 800 м в/с. Михаил Романчук



11:00 - 13:40. Дзюдо. Женщины - 78 кг. Анастасия Турчин



12:00 - Футбол. Полуфинал одиночного разряда. Элина Свитолина

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За пять соревновательных дней сборная Украины получила на Олимпиаде-2020 три бронзовые награды. Медали выиграли дзюдоистка Дарья Билодид в категории до 48 кг, фехтовальщик Игорь Рейзлин в соревнованиях шпажистов и Елена Костевич и Олег Омельчук в стрельбе из пневматического пистолета на 10 м.



С тремя бронзовыми наградами наша олимпийская команда занимает в общем медальном зачете пятьдесят первое место.

Лидирует с тринадцатью золотыми, четырьмя серебряными и пятью бронзовыми медалями Япония.

Напомним, 28 июля Элина Свитолина вышла в полуфинал Олимпийский игр в Токио.