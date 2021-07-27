Олимпиада-2020: за кого украинцам болеть 28 июля
В пятый соревновательный день, в среду, 28 июля, за медали будут бороться украинцы Илья Ковтун и Петр Пахнюк
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Во вторник, 28 июля, в Токио за золото Олимпиады-2020 поборются двое украинцев.
Гимнасты Илья Ковтун и Петр Пахнюк будут соревноваться в индивидуальном многоборье, а Элина Свитолина сыграет в четвертьфинале одиночного турнира.
5.00 - Теннис. Четвертьфинал одиночного разряда. Элина Свитолина
13.15 - 16.00. Спортивная гимнастика. Индивидуальное многоборье, мужчины (Илья Ковтун, Петр Пахнюк)
Прямые трансляции на телеканале UA: Первый
Читайте также: Топ-10 золотых надежд Украины на Олимпиаде-2020
Сборной Украины награды принесли дзюдоистка Дарья Билодид в категории до 48 кг, фехтовальщик Игорь Рейзлин в соревнованиях шпажистов, а также Елена Костевич и Олег Омельчук в стрельбе из пистолета с дистанции 10 м.
С тремя бронзовыми наградами наша олимпийская команда занимает в общем медальном зачете сорок седьмое место.
Лидирует с десятью золотыми, тремя серебряными и пятью бронзовыми медалями Япония.
-
Напомним, 27 июля Елена Костевич и Олег Омельчук принесли Украине бронзовую награду в стрельбе из пистолета с дистанции 10 м на Олимпийских играх в Токио.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.81
Покупка 26.81Продажа 27.03
-
EUR
Покупка 31.57Продажа 31.96
- Актуальное
- Важное