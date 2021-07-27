Олимпиада-2020: за кого украинцам болеть 28 июля

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Во вторник, 28 июля, в Токио за золото Олимпиады-2020 поборются двое украинцев.



Гимнасты Илья Ковтун и Петр Пахнюк будут соревноваться в индивидуальном многоборье, а Элина Свитолина сыграет в четвертьфинале одиночного турнира.







5.00 - Теннис. Четвертьфинал одиночного разряда. Элина Свитолина



13.15 - 16.00. Спортивная гимнастика. Индивидуальное многоборье, мужчины (Илья Ковтун, Петр Пахнюк)

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Сборной Украины награды принесли дзюдоистка Дарья Билодид в категории до 48 кг, фехтовальщик Игорь Рейзлин в соревнованиях шпажистов, а также Елена Костевич и Олег Омельчук в стрельбе из пистолета с дистанции 10 м.

С тремя бронзовыми наградами наша олимпийская команда занимает в общем медальном зачете сорок седьмое место.

Лидирует с десятью золотыми, тремя серебряными и пятью бронзовыми медалями Япония.

Напомним, 27 июля Елена Костевич и Олег Омельчук принесли Украине бронзовую награду в стрельбе из пистолета с дистанции 10 м на Олимпийских играх в Токио.

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