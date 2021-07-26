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Олимпиада-2020: за кого украинцам болеть 27 июля

26 июля, 2021 понедельник
19:19
Спорт

В четвертый соревновательный день, во вторник, 27 июля, за медали будут бороться украинцы Елена Костевич и Олег Омельчук

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В понедельник, 27 июля, в Токио будет разыграно 22 комплекта наград в 14 видах спорта. Золота Олимпиады-2020 поборются сразу трое украинский.

Елена Костевич и Олег Омельчук соревноваться в пулевой стрельбе с 10 метров. Яна Беломоина выступит в финале маутенбайку.
3:00 - 10:30. Пулевая стрельба. Смешанные команды - пистолет, 10 м (Олег Омельчук / Елена Костевич) винтовка, 10 м

9:00 - 11:00. Велоспорт, Маунтенбайк. Женщины (Яна Беломоина)

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Сборной Украины награды принесли дзюдоистка Дарья Билодид в категории до 48 кг и фехтовальщик Игорь Рейзлин в соревнованиях шпажистов.

С двумя бронзовыми наградами наша олимпийская команда занимает в общем медальном зачете сорок второй место.

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Токио-2020
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