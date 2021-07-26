Олимпиада-2020: за кого украинцам болеть 27 июля
В четвертый соревновательный день, во вторник, 27 июля, за медали будут бороться украинцы Елена Костевич и Олег Омельчук
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В понедельник, 27 июля, в Токио будет разыграно 22 комплекта наград в 14 видах спорта. Золота Олимпиады-2020 поборются сразу трое украинский.
Елена Костевич и Олег Омельчук соревноваться в пулевой стрельбе с 10 метров. Яна Беломоина выступит в финале маутенбайку.
3:00 - 10:30. Пулевая стрельба. Смешанные команды - пистолет, 10 м (Олег Омельчук / Елена Костевич) винтовка, 10 м
9:00 - 11:00. Велоспорт, Маунтенбайк. Женщины (Яна Беломоина)
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Сборной Украины награды принесли дзюдоистка Дарья Билодид в категории до 48 кг и фехтовальщик Игорь Рейзлин в соревнованиях шпажистов.
С двумя бронзовыми наградами наша олимпийская команда занимает в общем медальном зачете сорок второй место.
- Напомним, 24 июля Дарья Билодид получила бронзу и принесла Украине первую медаль Олимпийских игр в Токио.
- 25 июля фехтовальщик Игорь Рейзлин стал бронзовым медалистом Олимпиады-2020 .
- 26 июля саблистка Ольга Харлан проиграла в 1/16 финала соревнований на Олимпиаде-2020 в Токио.
- 26 июля украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в 1/8 финала теннисного турнира Олимпиады-2020 в Токио.
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