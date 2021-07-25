Олимпиада-2020: за кого украинцам болеть 26 июля
В третий соревновательный день, в понедельник, 26 июля, за медали будет бороться олимпийская чемпионка по фехтованию на саблях Ольга Харлан
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В понедельник, 26 июля, в Токио будет разыграно 11 комплектов наград. Главные надежды сборной Украины на медали связаны с олимпийской чемпионкой Ольгой Харлан, которая будет соревноваться в индивидуальном турнире саблисток.
В тяжелой атлетике в категории 55 кг будет выступать действующая чемпионка Европы Камила Конотоп.
9:00 - 10:00. Прыжки в воду. Мужчины. Синхронные прыжки с вышки 10 м (Алексей Середа, Олег Сербин)
12:00 - 16:25. Фехтование. Женщины. Сабля, индивидуальные соревнования (Ольга Харлан)
13:50 - 16:00. Тяжелая атлетика. Женщины - 55 кг (Камила Конотоп)
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