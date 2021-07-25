Олимпиада-2020: за кого украинцам болеть 26 июля

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В понедельник, 26 июля, в Токио будет разыграно 11 комплектов наград. Главные надежды сборной Украины на медали связаны с олимпийской чемпионкой Ольгой Харлан, которая будет соревноваться в индивидуальном турнире саблисток.

В тяжелой атлетике в категории 55 кг будет выступать действующая чемпионка Европы Камила Конотоп.

9:00 - 10:00. Прыжки в воду. Мужчины. Синхронные прыжки с вышки 10 м (Алексей Середа, Олег Сербин)

12:00 - 16:25. Фехтование. Женщины. Сабля, индивидуальные соревнования (Ольга Харлан)

13:50 - 16:00. Тяжелая атлетика. Женщины - 55 кг (Камила Конотоп)

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