Олимпиада-2020: за кого украинцам болеть 25 июля

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Во второй соревновательный день Олимпиады-2020 будут разыграні 18 комплектов медалей.

Главные надежды сборной Украины на награды связаны с нашими знаменосцами на церемонии открытия - Еленой Костевич, которая будет соревноваться в стрельбе из пистолета на 10 м и фехтовальщиком Богдан Никишин, который выступит в индивидуальном турнире шпажистов.

Также за медали будет бороться чемпион мира по дзюдо Георгий Зантарая, выступающий в весе до 66 кг.

3:00 - 10:30. Пулевая стрельба. Мужчины. Винтовка, 10 м (Срегий Кулиш, Олег Царьков). Женщины. Пистолет, 10 м (Елена Костевич)

7:00 - 11:35. Велоспорт, шоссе. Женщины. Индивидуальная гонка (Валерия Кононенко)

7:45 - 11:25. Стрельба из лука. Командные соревнования (Сборная Украины)

11:00 - 13:40. Дзюдо. Мужчины - 66 кг (Георгий Зантарая)

12:00 - 16:25. Фехтование. Мужчины. Шпага. Индивидуальные соревнования (Богдан Никишин, Роман Свичкар, Игорь Рейзлин)

Прямые трансляции на телеканале UA: Первый

Читайте также: Топ-10 золотых надежд Украины на Олимпиаде-2020