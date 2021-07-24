Олимпиада-2020: за кого украинцам болеть 25 июля
Во второй соревновательный день Олимпиады-2020, в воскресенье, 25 июля, за медали в пулевой стрельбе будет соревноваться олимпийская чемпионка Елена Костевич
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Во второй соревновательный день Олимпиады-2020 будут разыграні 18 комплектов медалей.
Главные надежды сборной Украины на награды связаны с нашими знаменосцами на церемонии открытия - Еленой Костевич, которая будет соревноваться в стрельбе из пистолета на 10 м и фехтовальщиком Богдан Никишин, который выступит в индивидуальном турнире шпажистов.
Также за медали будет бороться чемпион мира по дзюдо Георгий Зантарая, выступающий в весе до 66 кг.
3:00 - 10:30. Пулевая стрельба. Мужчины. Винтовка, 10 м (Срегий Кулиш, Олег Царьков). Женщины. Пистолет, 10 м (Елена Костевич)
7:00 - 11:35. Велоспорт, шоссе. Женщины. Индивидуальная гонка (Валерия Кононенко)
7:45 - 11:25. Стрельба из лука. Командные соревнования (Сборная Украины)
11:00 - 13:40. Дзюдо. Мужчины - 66 кг (Георгий Зантарая)
12:00 - 16:25. Фехтование. Мужчины. Шпага. Индивидуальные соревнования (Богдан Никишин, Роман Свичкар, Игорь Рейзлин)
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