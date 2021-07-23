Олимпиада-2020: за кого украинцам болеть 24 июля

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В первый соревновательный день Олимпиады-2020 в Токио будут разыграны 11 комплектов наград.

Главные надежды сборной Украины на медали связаны с дзюдоисткой Дарьей Билодид. Двукратная чемпионка мира будет выступать в категории до 48 кг.

В индивидуальных соревнованиях по фехтованию на шпагах за медали поспорит Елена Кривицкая.

2:30 - 10:30. Пулевая стрельба. Мужчины. Пистолет, 10 м (Олег Омельчук, Павел Коростылев)

5:00 - 12:15. Велоспорт, шоссе. Мужчины. Индивидуальная гонка (Анатолий Чертополох)

11:00 - 13:40. Дзюдо. Мужчины - 60 кг (Артем Лысюк). Женщины - 48 кг (Дарья Билодид)

12:00 - 16:25. Фехтование. Женщины. Индивидуальные соревнования (Елена Кривицкая)

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