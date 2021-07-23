Олимпиада-2020: за кого украинцам болеть 24 июля
В первый соревновательный день Олимпиады-2020, в субботу, 24 июля, за медали будет бороться лучшая дзюдоистка мира 2020 года украинка Дарья Билодид
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В первый соревновательный день Олимпиады-2020 в Токио будут разыграны 11 комплектов наград.
Главные надежды сборной Украины на медали связаны с дзюдоисткой Дарьей Билодид. Двукратная чемпионка мира будет выступать в категории до 48 кг.
В индивидуальных соревнованиях по фехтованию на шпагах за медали поспорит Елена Кривицкая.
2:30 - 10:30. Пулевая стрельба. Мужчины. Пистолет, 10 м (Олег Омельчук, Павел Коростылев)
5:00 - 12:15. Велоспорт, шоссе. Мужчины. Индивидуальная гонка (Анатолий Чертополох)
11:00 - 13:40. Дзюдо. Мужчины - 60 кг (Артем Лысюк). Женщины - 48 кг (Дарья Билодид)
12:00 - 16:25. Фехтование. Женщины. Индивидуальные соревнования (Елена Кривицкая)
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