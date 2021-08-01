Олимпиада-2020: за кого украинцам болеть 2 августа
В десятый соревновательный день, в воскресенье, 2 августа, за золотую медаль будет бороться Игорь Радивилов
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В воскресенье, 2 августа, в Токио за медали Олимпиады-2020 продолжат бороться украинские спортсмены.
Гимнаст Игорь Радивилов будет соревноваться в финале упражнений на кольцах, а борец Ленур Темиров выступит в схватке за третье место в весовой категории до 60 кг.
Квалификационные соревнования также ожидают стрелка Сергея Кулиша и Олега Колодия, который будет прыгать в воду с высоты 3 метров.
5:30 - Стрелковый спорт: мужчины, 50 м, винтовка из трех положений - Сергей Кулиш
09:00 - Прыжки в воду: трамплин 3 м, личные соревнования - Олег Колодий
11:00 - Спортивная гимнастика: упражнения на кольцах - Игорь Радивилов
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За девять соревновательных дней Олимпиады-2020 сборная Украины выиграла шесть наград. Серебро на дистанции 1500 м и бронзу на 800 м вольным стилем получил пловец Михаил Романчук. Также бронзовые медали Украины принесли дзюдоистка Дарья Билодид в категории до 48 кг, фехтовальщик Игорь Рейзлин в соревнованиях шпажистов, Елена Костевич и Олег Омельчук в стрельбе из пневматического пистолета и теннисистка Элина Свитолина.
- Напомним, 1 августа Михаил Романчук получил серебряную медаль на дистанции 1500 м вольным стилем на Олимпийских играх в Токио.
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