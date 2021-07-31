Олимпиада-2020: за кого украинцам болеть 1 августа

Об этом сообщает Еспресо.TV.



В воскресенье, 1 августа, в Токио за медали Олимпиады-2020 продолжат бороться украинские спортсмены.



Михаил Романчук и Сергей Фролов будут соревноваться в плавании на 1500 м вольным стилем, а боксер Александр Хижняк - в четвертьфинале турнира среди бойцов среднего веса.





2:30 - Стрелецкий спорт. Скоростной пистолет, 25 м. Павел Коростылев



4:44 - Плавание. 1500 м вольным стилем. Сергей Фролов, Михаил Романчук



6:18 - Бокс. Средний вес. Александр Хижняк



13:10 - Тяжелая атлетика. Женщины, до 76 кг. Ирина Деха

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31 июля Украинская теннисистка Элина Свитолина победила Елену Рыбакину из Казахстана в матче за бронзовую награду Олимпийских игр в Токио.

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За восемь соревновательных дней сборная Украины получила на Олимпиаде-2020 пять бронзовых наград. Медали выиграли дзюдоистка Дарья Билодид в категории до 48 кг, фехтовальщик Игорь Рейзлин в соревнованиях шпажистов, Елена Костевич и Олег Омельчук в стрельбе из пневматического пистолета на 10 м, теннисистка Элина Свитолина и пловец Михаил Романчук на дистанции 800 м вольным стилем.