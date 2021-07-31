Олимпиада-2020: за кого украинцам болеть 1 августа
В девятый соревновательный день, в воскресенье, 1 августа, за золотую медаль будут соревноваться пловцы Михаил Романчук и Сергей Фролов
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В воскресенье, 1 августа, в Токио за медали Олимпиады-2020 продолжат бороться украинские спортсмены.
Михаил Романчук и Сергей Фролов будут соревноваться в плавании на 1500 м вольным стилем, а боксер Александр Хижняк - в четвертьфинале турнира среди бойцов среднего веса.
2:30 - Стрелецкий спорт. Скоростной пистолет, 25 м. Павел Коростылев
4:44 - Плавание. 1500 м вольным стилем. Сергей Фролов, Михаил Романчук
6:18 - Бокс. Средний вес. Александр Хижняк
13:10 - Тяжелая атлетика. Женщины, до 76 кг. Ирина Деха
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Читайте также: Топ-10 золотых надежд Украины на Олимпиаде-2020За восемь соревновательных дней сборная Украины получила на Олимпиаде-2020 пять бронзовых наград. Медали выиграли дзюдоистка Дарья Билодид в категории до 48 кг, фехтовальщик Игорь Рейзлин в соревнованиях шпажистов, Елена Костевич и Олег Омельчук в стрельбе из пневматического пистолета на 10 м, теннисистка Элина Свитолина и пловец Михаил Романчук на дистанции 800 м вольным стилем.
- 31 июля Украинская теннисистка Элина Свитолина победила Елену Рыбакину из Казахстана в матче за бронзовую награду Олимпийских игр в Токио.
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