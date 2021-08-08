Олимпиада-2020: В России взбесились из-за поражения на Играх в Токио в художественной гимнастике
В России раскритиковали судейство на Олимпийских играх, после того, как команда Олимпийского комитета РФ по художественной гимнастике осталась в Токио без золотых медалей
Об этом сообщают российские СМИ.
Российские гимнастки впервые с 1996 года осталась без золотых медалей Олимпиады в художественной гимнастике. Россиянка Дина Аверина уступила Лине Ашрам из Израиля в борьбе за первое место в личном многоборье, а в групповых соревнованиях команду ОКР опередила Болгария.
После этого главный тренер сборной ОКР Ирина Винер-Усманова заявила, что проведение соревнований по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио стали полным крахом.
"Протестов больше, чем команд. Позор судьям, которых выбирают. Выбирают не тех, у которых есть опыт, а тех, кто где-то мелькнул, и их пригласили. Судьи - люди, которые не имеют опыта, и технический комитет - это тоже люди, которые работают или в институтах, или занимаются организационной работой. Я считаю, что это огромный провал на Олимпийских играх в художественной гимнастике ", - сказала тренер, которая является женой российского миллиардера Алишера Усманова.
Отметим, что в последние 20 лет от предвзятого судейства в пользу сборной России страдали другие команды. Начиная с 2000 года российские гимнастки неизменно получали на Олимпиадах золотые медали.
- 8 августа сборная США опередила Китай в общем медальном зачете Олимпийских игр в Токио, Украина заняла 44-е место.
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