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Олимпиада-2020: украинцы заняли шестое место в синхронных прыжках в воду

26 июля, 2021 понедельник
10:18
Спорт Алексей Середа и Олег Сербин

Украинцы Алексей Середа и Олег Сербин заняли шестое место в синхронных прыжках в воду с 10-метровой вышки на Олимпиаде-2020

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Дуэт 15-летнего Алексея Середы и 19-летнего Олега Сербина занял шестое место из восьми стран, которые соревновались в синхронных прыжках в воду с 10-метровой вышки на Олимпиаде-2020. Украинцы набрали 400,44 балла.

Олимпийскими чемпионами стали представители Великобритании, у них 471,81 балла.

Олимпиада-2020

26 июля

Синхронные прыжки в воду с 10-метровой вышки

1. Томас Дэйли / Ли Матти (Великобритания) - 471,81

2. Чао Юан / Чен Айсен (Китай) - 470,58

3. Александр Бондарь / Виктор Мынбаев (ОКР) - 439,92

...

6. Алексей Середа / Олег Сербин (Украина) - 400,44

На Олимпиаде-2020 сборной Украины награды принесли дзюдоистка Дарья Билодид в категории до 48 кг и фехтовальщик Игорь Рейзлин в соревнованиях шпажистов.

С двумя бронзовыми наградами наша олимпийская команда занимает в общем медальном зачете 32-е место.

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Токио-2020
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