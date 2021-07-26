Олимпиада-2020: украинцы заняли шестое место в синхронных прыжках в воду
Украинцы Алексей Середа и Олег Сербин заняли шестое место в синхронных прыжках в воду с 10-метровой вышки на Олимпиаде-2020
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Дуэт 15-летнего Алексея Середы и 19-летнего Олега Сербина занял шестое место из восьми стран, которые соревновались в синхронных прыжках в воду с 10-метровой вышки на Олимпиаде-2020. Украинцы набрали 400,44 балла.
Олимпийскими чемпионами стали представители Великобритании, у них 471,81 балла.
Олимпиада-2020
26 июля
Синхронные прыжки в воду с 10-метровой вышки
1. Томас Дэйли / Ли Матти (Великобритания) - 471,81
2. Чао Юан / Чен Айсен (Китай) - 470,58
3. Александр Бондарь / Виктор Мынбаев (ОКР) - 439,92
...
6. Алексей Середа / Олег Сербин (Украина) - 400,44
На Олимпиаде-2020 сборной Украины награды принесли дзюдоистка Дарья Билодид в категории до 48 кг и фехтовальщик Игорь Рейзлин в соревнованиях шпажистов.
С двумя бронзовыми наградами наша олимпийская команда занимает в общем медальном зачете 32-е место.
- Напомним, 24 июля Дарья Билодид получила бронзу и принесла Украине первую медаль Олимпийских игр в Токио.
- 25 июля фехтовальщик Игорь Рейзлин стал бронзовым медалистом Олимпиады-2020 .
- 26 июля саблистка Ольга Харлан проиграла в 1/16 финала соревнований на Олимпиаде-2020 в Токио.
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