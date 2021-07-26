Олимпиада-2020: украинцы заняли шестое место в синхронных прыжках в воду

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Дуэт 15-летнего Алексея Середы и 19-летнего Олега Сербина занял шестое место из восьми стран, которые соревновались в синхронных прыжках в воду с 10-метровой вышки на Олимпиаде-2020. Украинцы набрали 400,44 балла.



Олимпийскими чемпионами стали представители Великобритании, у них 471,81 балла.



Олимпиада-2020



26 июля



Синхронные прыжки в воду с 10-метровой вышки



1. Томас Дэйли / Ли Матти (Великобритания) - 471,81



2. Чао Юан / Чен Айсен (Китай) - 470,58



3. Александр Бондарь / Виктор Мынбаев (ОКР) - 439,92



...



6. Алексей Середа / Олег Сербин (Украина) - 400,44

На Олимпиаде-2020 сборной Украины награды принесли дзюдоистка Дарья Билодид в категории до 48 кг и фехтовальщик Игорь Рейзлин в соревнованиях шпажистов.

С двумя бронзовыми наградами наша олимпийская команда занимает в общем медальном зачете 32-е место.