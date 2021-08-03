Олимпиада-2020: украинцы Беленюк и Насибов стали полуфиналистами Игр в Токио
Украинские борцы греко-римского стиля Жан Беленюк и Парвиз Насибов вышли в полуфинал Олимпийских игр в Токио
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В весовой категории до 87 кг Жан Беленюк начал выступления с победы над Зурабом Датунашвили из Сербии - 3:1 - и взял реванш за поражение от него на чемпионате Европы. В четвертьфинале украинец победил Башира Сида Азару из Алжира и стал полуфиналистом Игр в Токио. При ничьей 1:1 дальше прошел украинец, который последним провел результативное действие.
Жан Беленюк является двукратным чемпионом мира и серебряным призером Олимпиады-2016.
В полуфинале Олимпиады-2020 также выступит другой представитель Украины - Парвиз Насибов, который борется в весе до 67 кг. В стартовой схватке он победил Федерика Бьеррехуса из Дании - 5:1. А в четвертьфинале одолел экс-чемпиона мира Артема Суркова, который представляет Олимпийский комитет России. При ничьей Насибов последним провел результативное действие.
За 11 дней соревнований Олимпиады-2020 сборная Украины получила шесть наград. Серебро на дистанции 1500 м и бронзу на 800 м вольным стилем выиграл пловец Михаил Романчук. Также бронзовые медали Украине принесли дзюдоистка Дарья Билодид в категории до 48 кг, фехтовальщик Игорь Рейзлин в соревнованиях шпажистов, Елена Костевич и Олег Омельчук в стрельбе из пневматического пистолета и теннисистка Элина Свитолина.
- Напомним, 3 августа украинка Ирина Коляденко пробилась в полуфинал турнира по вольной борьбе на Олимпийских играх в Токио.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.78
Покупка 26.78Продажа 27.01
-
EUR
Покупка 31.69Продажа 32.06
- Актуальное
- Важное