Олимпиада-2020: украинцы Беленюк и Насибов стали полуфиналистами Игр в Токио

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В весовой категории до 87 кг Жан Беленюк начал выступления с победы над Зурабом Датунашвили из Сербии - 3:1 - и взял реванш за поражение от него на чемпионате Европы. В четвертьфинале украинец победил Башира Сида Азару из Алжира и стал полуфиналистом Игр в Токио. При ничьей 1:1 дальше прошел украинец, который последним провел результативное действие.

Жан Беленюк является двукратным чемпионом мира и серебряным призером Олимпиады-2016.

В полуфинале Олимпиады-2020 также выступит другой представитель Украины - Парвиз Насибов, который борется в весе до 67 кг. В стартовой схватке он победил Федерика Бьеррехуса из Дании - 5:1. А в четвертьфинале одолел экс-чемпиона мира Артема Суркова, который представляет Олимпийский комитет России. При ничьей Насибов последним провел результативное действие.

За 11 дней соревнований Олимпиады-2020 сборная Украины получила шесть наград. Серебро на дистанции 1500 м и бронзу на 800 м вольным стилем выиграл пловец Михаил Романчук. Также бронзовые медали Украине принесли дзюдоистка Дарья Билодид в категории до 48 кг, фехтовальщик Игорь Рейзлин в соревнованиях шпажистов, Елена Костевич и Олег Омельчук в стрельбе из пневматического пистолета и теннисистка Элина Свитолина.

Напомним, 3 августа украинка Ирина Коляденко пробилась в полуфинал турнира по вольной борьбе на Олимпийских играх в Токио.

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