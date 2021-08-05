Олимпиада-2020: украинский Магучих, Левченко и Геращенко пробились в финал в прыжках в высоту

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Все три украинки преодолели квалификационную высоту - 1,95 м. Магучих это сделала с первой попытки и стала в своем полуфинале второй. Левченко и Геращенко справились с нормативом в третьих попытках и разделили в своем полуфинале четвертую позицию.

Финал в прыжках в высоту состоится 6 августа, там выступят 14 легкоатлеток. Ярославе Магучих принадлежит лучший результат сезона в мире - 2,03 м.

За 13 дней соревнований Олимпиады-2020 Украина получила 12 медалей. Золото в категории до 87 кг выиграл борец Жан Беленюк. У еще одного представителя греко-римского стиля Парвиза Насибова серебряная медаль в весе до 67 кг. Серебро на дистанции 1500 м и бронзу на 800 м вольным стилем выиграл пловец Михаил Романчук. Борец Алла Черкасова завоевала бронзу Олимпийских игр в Токио в категории до 68 кг, а Ирина Коляденко заняла третье место в категории до 62 кг.

Также бронзовые медали Украине принесли дзюдоистка Дарья Билодид в категории до 48 кг, фехтовальщик Игорь Рейзлин в соревнованиях шпажистов, Елена Костевич и Олег Омельчук в стрельбе из пневматического пистолета, теннисистка Элина Свитолина и Людмила Лузан в гребле на каноэ.