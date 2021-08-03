Олимпиада-2020: украинский гимнаст Пахнюк стал седьмым в "золотой" дисциплине Верняева
Украинский гимнаст Петр Пахнюк занял 7-е место в финале соревнований на параллельных брусьях на Олимпийских играх в Токио
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Петр Пахнюк показал в квалификации восьмой результат с суммой 15,333 балла. В финале украинец допустил грубую ошибку, получил от судей 14,533 и занял 7-е место.
Олимпийским чемпионом стал Зоу Жиньгуан из Китая (16,233), серебро получил Лукас Даузер из Германии (15,700), бронза - у Ферхата Арикана из Турции (15,633).
На Олимпиаде-2016 золото на брусьях получил украинец Олег Верняев, который не поехал на Игры в Токио из-за дисквалификации за допинг.
За 11 дней соревнований Олимпиады-2020 сборная Украины получила шесть наград. Серебро на дистанции 1500 м и бронзу на 800 м вольным стилем выиграл пловец Михаил Романчук. Также бронзовые медали Украины принесли дзюдоистка Дарья Билодид в категории до 48 кг, фехтовальщик Игорь Рейзлин в соревнованиях шпажистов, Елена Костевич и Олег Омельчук в стрельбе из пневматического пистолета и теннисистка Элина Свитолина.
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Напомним, 3 августа украинские борцы греко-римского стиля Жан Беленюк и Парвиз Насибов вышли в полуфинал Олимпийских игр в Токио .
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