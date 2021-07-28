Олимпиада-2020: украинский дзюдоист бурно отреагировал на дисквалификацию

Об этом сообщает журналист Леонид Веселков в facebook.

По словам Кеджау Ньябали, он не наносил травмы узбеку Давлату Бобонову, а соперник прибегнул к откровенной симуляции.

"Я не наносил сопернику травму. Я прекрасно понимал ценность этого поединка. На "хансоку" я никогда бы не пошел и не позволил бы себе такого нарушения. Уверяю вас, я сознательно давал ему место для маневра, я давал ему возможность вывести руку, локоть. Я не работал по локтю и ниже. Вы же все видели. Это была борьба, но честная борьба. А мой соперник так начал кричать, так закричал, это давление на арбитров. Известный спортсмен, вице-чемпион мира, и так громко кричит" - возмутился Ньябали.

Он добавил, что разочарован таким итогом Олимпиады в Токио.

"Я столько времени готовился к этой Олимпиаде. Я отдал столько сил. Мы так хорошо работали и хорошо подготовились. Мне сейчас очень плохо. Просто больно", - сказал Ньябали, который выступал в категории до 90 кг.

За пять соревновательных дней сборная Украины получила на Олимпиаде-2020 три бронзовые награды. Медали выиграли дзюдоистка Дарья Билодид в категории до 48 кг, фехтовальщик Игорь Рейзлин в соревнованиях шпажистов и Елена Костевич и Олег Омельчук в стрельбе из пневматического пистолета на 10 м.

Напомним, 28 июля Кеджау Ньябали выбыл в 1/8 финала Олимпийских игр в Токио из-за дисквалификации.

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