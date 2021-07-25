Олимпиада-2020: Украинский чемпион мира по дзюдо провалился на третьих подряд Играх
Украинский дзюдоист Георгий Зантарая выбыл в 1/8 финала Олимпийских игр в Токио
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Георгий Зантарая начал олимпийский турнир в категории до 66 кг с победы над испанцем Роберто Гайтеро Мартином, которого он одолел в дополнительное время, в котором дзюдоисты ведут борьбу до первого результативного приема.
Однако, уже в 1/8 финала украинский дзюдоист проиграл словенцу Адриану Гомбачу приемом вазари.
Таким образом, Георгий Зантарая потерпел неудачу на третьей Олимпиаде подряд.
В 2009 году он стал первым в истории Украины чемпионом мира по дзюдо.
В целом сборная Украины получила на Олимпиаде в Токио одну медаль - бронзу в нашей команде принесла дзюдоистка Дарья Билодид.
- Напомним, 25 июля украинка Елена Костевич заняла четвертое место в стрельбе из пневматического пистолета с дистанции 10 м на Олимпийских играх в Токио.
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