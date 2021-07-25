Олимпиада-2020: Украинский чемпион мира по дзюдо провалился на третьих подряд Играх

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Георгий Зантарая начал олимпийский турнир в категории до 66 кг с победы над испанцем Роберто Гайтеро Мартином, которого он одолел в дополнительное время, в котором дзюдоисты ведут борьбу до первого результативного приема.

Однако, уже в 1/8 финала украинский дзюдоист проиграл словенцу Адриану Гомбачу приемом вазари.

Таким образом, Георгий Зантарая потерпел неудачу на третьей Олимпиаде подряд.

В 2009 году он стал первым в истории Украины чемпионом мира по дзюдо.

В целом сборная Украины получила на Олимпиаде в Токио одну медаль - бронзу в нашей команде принесла дзюдоистка Дарья Билодид.