Олимпиада-2020: Украинский борец вышел в полуфинал Игр в Токио
Украинский борец греко-римского стиля Ленур Темиров пробился в полуфинал Олимпийских игр в Токио
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В четвертьфинальной схватке в категории до 60 кг Ленур Темиров победил Армена Меликияна из Армении - 8: 4.
К полуфинале представитель Украины встретится с двукратным чемпионом мира японцем Фумитою Кеничиро. Поединок состоится в 12:15 по киевскому времени. .
Ленур Темиров является бронзовым медалистом ЧМ-2018.
За девять соревновательных дней Олимпиады-2020 сборная Украины имеет шесть наград. Серебро на дистанции 1500 м и бронзу на 800 м вольным стилем получил пловец Михаил Романчук. Также бронзовые медали Украины принесли дзюдоистка Дарья Билодид в категории до 48 кг, фехтовальщик Игорь Рейзлин в соревнованиях шпажистов, Елена Костевич и Олег Омельчук в стрельбе из пневматического пистолета на теннисистка Элина Свитолина.
- Напомним, 1 августа Михаил Романчук получил серебряную медаль на дистанции 1500 м вольным стилем на Олимпийских играх в Токио.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.73
Покупка 26.73Продажа 26.98
-
EUR
Покупка 31.67Продажа 32.07
- Актуальное
- Важное