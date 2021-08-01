Олимпиада-2020: Украинский борец вышел в полуфинал Игр в Токио

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В четвертьфинальной схватке в категории до 60 кг Ленур Темиров победил Армена Меликияна из Армении - 8: 4.

К полуфинале представитель Украины встретится с двукратным чемпионом мира японцем Фумитою Кеничиро. Поединок состоится в 12:15 по киевскому времени. .

Ленур Темиров является бронзовым медалистом ЧМ-2018.

За девять соревновательных дней Олимпиады-2020 сборная Украины имеет шесть наград. Серебро на дистанции 1500 м и бронзу на 800 м вольным стилем получил пловец Михаил Романчук. Также бронзовые медали Украины принесли дзюдоистка Дарья Билодид в категории до 48 кг, фехтовальщик Игорь Рейзлин в соревнованиях шпажистов, Елена Костевич и Олег Омельчук в стрельбе из пневматического пистолета на теннисистка Элина Свитолина.