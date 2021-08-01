Олимпиада-2020: Украинский борец Темиров проиграл в полуфинале Игр в Токио

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В полуфинале в весовой категории до 60 кг Ленур Темиров встречался с двукратным чемпионом мира Кеничиро Фумитою. Бронзовый медалист ЧМ-2018 из Украины уступил 1: 5, но получил право бороться за бронзовую награду.

За девять соревновательных дней Олимпиады-2020 сборная Украины имеет шесть наград. Серебро на дистанции 1500 м и бронзу на 800 м вольным стилем получил пловец Михаил Романчук. Также бронзовые медали Украины принесли дзюдоистка Дарья Билодид в категории до 48 кг, фехтовальщик Игорь Рейзлин в соревнованиях шпажистов, Елена Костевич и Олег Омельчук в стрельбе из пневматического пистолета на 10 м и теннисистка Элина Свитолина.

Напомним, 1 августа Михаил Романчук получил серебряную медаль на дистанции 1500 м вольным стилем на Олимпийских играх в Токио.

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