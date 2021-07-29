Олимпиада-2020: Украинский боксер Хижняк принес мужской сборной первую победу в Токио

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В 1/8 финала в категории до 75 кг Александр Хижняк победил японца Юито Мориваки - 5: 0. Украинец не отдал сопернику ни одного раунда и выиграл единогласным решением судей. В четвертьфинале чемпион мира и Европы 2017 встретится с доминиканцем Эури Мартинесом.

Еще один представитель Украины - Цотне Рогава - в весе до 91 кг проиграл в стартовом поединке на Играх британцу Фрейзеру Кларку - 1: 4.

Победа Александра Хижняка стала для мужской сборной Украины первой на Играх в Токио.

До этого украинцы Николай Буценко (до 57 кг) и Ярослав Харциз (до 63 кг) проиграли в стратовых поединках. В то же время, в женском турнире Анна Лысенко вышла в четвертьфинал в весовой категории до 69 кг.

В целом сборная Украины получила на Олимпиаде-2020 четыре бронзовые награды. Медали выиграли дзюдоистка Дарья Билодид в категории до 48 кг, фехтовальщик Игорь Рейзлин в соревнованиях шпажистов, Елена Костевич и Олег Омельчук в стрельбе из пневматического пистолета на 10 м и пловец Михаил Романчук на дистанции 800 м вольным стилем.