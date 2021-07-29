Олимпиада-2020: Украинский боксер Хижняк принес мужской сборной первую победу в Токио
Лидер сборной Украины по боксу Александр Хижняк с победы в 1/8 финала начал выступление на Олимпийских играх в Токио
Об этом сообщает Еспресо.TV.
В 1/8 финала в категории до 75 кг Александр Хижняк победил японца Юито Мориваки - 5: 0. Украинец не отдал сопернику ни одного раунда и выиграл единогласным решением судей. В четвертьфинале чемпион мира и Европы 2017 встретится с доминиканцем Эури Мартинесом.
Еще один представитель Украины - Цотне Рогава - в весе до 91 кг проиграл в стартовом поединке на Играх британцу Фрейзеру Кларку - 1: 4.
Победа Александра Хижняка стала для мужской сборной Украины первой на Играх в Токио.
До этого украинцы Николай Буценко (до 57 кг) и Ярослав Харциз (до 63 кг) проиграли в стратовых поединках. В то же время, в женском турнире Анна Лысенко вышла в четвертьфинал в весовой категории до 69 кг.
В целом сборная Украины получила на Олимпиаде-2020 четыре бронзовые награды. Медали выиграли дзюдоистка Дарья Билодид в категории до 48 кг, фехтовальщик Игорь Рейзлин в соревнованиях шпажистов, Елена Костевич и Олег Омельчук в стрельбе из пневматического пистолета на 10 м и пловец Михаил Романчук на дистанции 800 м вольным стилем.
- Напомним, 29 июля Михаил Романчук получил бронзовую награду Олимпийских игр в Токио на дистанции 800 м вольным стилем.
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