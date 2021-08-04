Олимпиада-2020: Украинская спортсменка вышла в полуфинал с результатом, который сделал ее фавориткой

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В квалификации Людмила Лузан с показателем 45,571 сек. выиграла свой заезд и вышла в полуфинал с третьим общим результатом. В других заездах лучше украинку время показали американка Невин Гаррисон (44,938) и канадка Лорен Венсан-Лапуан (45,408).

На дистанции 500 м на байдарках право выступить в полуфинале завоевали еще две украинки - Юлия Юрийчук и Мария Повх, которые в своих заездах финишировали на третьей и второй позициях соответственно.

Полуфинальные и финальные заезды Олимпиады-2020 в каноэ-одиночке на 200 м и байдарке-одиночке на 500 м состоятся 5 августа.

За 12 дней соревнований Олимпиады-2020 сборная Украины получила семь наград. Серебро на дистанции 1500 м и бронзу на 800 м вольным стилем выиграл пловец Михаил Романчук. Борец Алла Черкасова завоевала бронзу Олимпийских игр в Токио в категории до 68 кг. Также бронзовые медали Украины принесли дзюдоистка Дарья Билодид в категории до 48 кг, фехтовальщик Игорь Рейзлин в соревнованиях шпажистов, Елена Костевич и Олег Омельчук в стрельбе из пневматического пистолета и теннисистка Элина Свитолина.

Напомним, 4 августа на Олимпийских играх в Токио в финале забега на 400 м с барьерами Украинская легкоатлетка Анна Рыжикова финишировала пятой , а Виктория Ткачук - шестой.

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