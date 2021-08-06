Олимпиада-2020: украинская каратистка Серегина остановилась в шаге от медали
Украинская каратистка Анита Серегина не смогла квалифицироваться в полуфинал Олимпиады-2020
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Каратистка Анита Серегина выступила категории до 61 кг. В групповом раунде украинка заняла 3-е место и не сумела квалифицироваться в полуфинал, в который вышли по 2 лучших каратистки из двух отборочных групп.
Серегина выиграла первый бой в перуанки Алехандры Гранде Риско (6: 1). Вторая схватка закончилась вничью с марокканкой Садиной Бтиссам (1: 1). После этого украинка дважды проиграла - египтянке Джианна Лотфи (1: 2) и сербке Йованна Прекович (4: 6).
За 14 дней соревнований Олимпиады-2020 Украина получила 13 медалей. Золото в категории до 87 кг выиграл борец Жан Беленюк. У еще одного представителя греко-римского стиля Парвиза Насибова серебряная медаль в весе до 67 кг. Серебро на дистанции 1500 м и бронзу на 800 м вольным стилем выиграл пловец Михаил Романчук. Каратистка Анжелика Терлюга заняла второе место в весовой категории до 55 кг.
Борец Алла Черкасова завоевала бронзу Олимпийских игр в Токио в категории до 68 кг, а Ирина Коляденко заняла третье место в категории до 62 кг. Также бронзовые медали Украины принесли дзюдоистка Дарья Билодид в категории до 48 кг, фехтовальщик Игорь Рейзлин в соревнованиях шпажистов, Елена Костевич и Олег Омельчук в стрельбе из пневматического пистолета, теннисистка Элина Свитолина и Людмила Лузан в гребле на каноэ.
Кроме этого, по меньшей мере серебряную награду Украины гарантировал боксер Александр Хижняк, вышел в финал в категории до 75 кг.
- Напомним, 5 августа украинка Людмила Лузан выиграла бронзовую медаль в гребле на каноэ на дистанции 200 м.
- После этого украинский каратистка Анжелика Терлюга получила серебряную медаль в весовой категории до 55 кг.
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