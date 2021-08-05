Олимпиада-2020: украинская каратистка одержала историческую победу в Токио

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Каратэ в Токио дебютировало в программе Олимпийских игр. Первой из сборной Украины в борьбу в Японии вступила Анжелика Терлюга в категории до 55 кг.

В стартовом поединке наша каратистка победила Садву Сайед из Египта - 1: 0 - и стала первой украинкой, которая выиграла схватку на Олимпиадах в этом виде спорта.

На групповой стадии Терлюга проведет еще четыре поединка, в следующий раунд выйдут две лучшие каратистки.

Украину на Играх в Токио в каратэ также будет представлять Станислав Горуна в весе до 75 кг.

За 13 дней соревнований Олимпиады-2020 Украина получила 12 медалей. Золото в категории до 87 кг выиграл борец Жан Беленюк. У еще одного представителя греко-римского стиля Парвиза Насибова серебряная медаль в весе до 67 кг. Серебро на дистанции 1500 м и бронзу на 800 м вольным стилем выиграл пловец Михаил Романчук. Борец Алла Черкасова завоевала бронзу Олимпийских игр в Токио в категории до 68 кг, а Ирина Коляденко заняла третье место в категории до 62 кг.

Также бронзовые медали Украины принесли дзюдоистка Дарья Билодид в категории до 48 кг, фехтовальщик Игорь Рейзлин в соревнованиях шпажистов, Елена Костевич и Олег Омельчук в стрельбе из пневматического пистолета, теннисистка Элина Свитолина и Людмила Лузан в гребле на каноэ.

Напомним, 5 августа украинка Людмила Лузан выиграла бронзовую медаль в гребле на каноэ на дистанции 200 м.

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