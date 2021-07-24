Олимпиада-2020: украинская дзюдоистка Билодид вышла в полуфинал

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Двукратная чемпионка мира из Украины на старте олимпийского турнира в Токио провела два сложных поединка.

В 1/8 финала Дарья Билодид вырвала победу над сербкой Милицей Николич лишь на последних секундах схватки благодаря приему вазари.

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В четвертьфинальной встрече украинке и Катарине Кошти из Португалии не удалось определить победительницу в основные 5 мин. В дополнительное время, когда борьба ведется до первого результативного приема, Билодид выполнила иппон и вышла в полуфинал, где встретится с японкой Фуной Тонаки, которую она побеждала в финале чемпионата мира в 2018 и 2019 годах.