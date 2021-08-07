Олимпиада-2020: украинки Лузан и Четверикова выиграли серебро Игр в Токио

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Украинки с результатом 1 мин 57,499 сек финишировали вторыми. Золото получил экипаж из Китая, бронза - у Канады.

Для Лузан эта награда стала второй на Олимпиаде-2020, ранее она завоевала бронзу в спринте на каноэ-одиночке на 200 м.

Всего за 15 соревновательных дней Олимпиады-2020 Украина получила 15 медалей. Золото в категории до 87 кг выиграл борец Жан Беленюк. У еще одного представителя греко-римского стиля Парвиза Насибова серебряная медаль в весе до 67 кг. Серебро на дистанции 1500 м и бронзу на 800 м вольным стилем выиграл пловец Михаил Романчук. В каратэ Анжелика Терлюга заняла второе место в весовой категории до 55 кг, а Станислав Горуна стал третьим в весе до 75 кг.

Борец Алла Черкасова завоевала бронзу в категории до 68 кг, а Ирина Коляденко заняла третье место в категории до 62 кг. Также бронзовые медали Украине принесли дзюдоистка Дарья Билодид в категории до 48 кг, фехтовальщик Игорь Рейзлин в соревнованиях шпажистов, Елена Костевич и Олег Омельчук в стрельбе из пневматического пистолета и теннисистка Элина Свитолина.

Кроме этого, по меньшей мере серебряную награду Украине гарантировал боксер Александр Хижняк, который вышел в финал в категории до 75 кг.