Олимпиада-2020: Украинки Федина и Савчук выиграли историческую бронзу в артистическом плавании

Об этом сообщает Еспресо.TV. Федина и Савчук перед произвольной программой были среди главных претенденток на медали. С суммой 93,8620 они показали третий результат в технической программе. Высшие оценки от судей получили только Светлана Колесниченко и Светлана Ромашина из команды Олимпийского комитета России (97,1079) и китаянки Хуан Сюечень и Сунь вэньянь (95,5499).



В произвольной программе украинки набрали 95.6000, получили в сумме 189.4620 и получили бронзовые награды. Золото у сборной ОКР (195.9079), серебро - у Китая (192.4499)

Ранее сборной Украины никогда не удавалось получить награды Олимпийских игр в синхронном плавании.



За 12 дней соревнований Олимпиады-2020 сборная Украины получила 10 наград. Золото в категории до 87 кг выиграл борец греко-римского стиля Жан Беленюк. У еще одного борца - "классика" Парвиза Насибова серебряная медаль в весе до 67 кг. Серебро на дистанции 1500 м и бронзу на 800 м вольным стилем выиграл пловец Михаил Романчук. Борец Алла Черкасова завоевала бронзу Олимпийских игр в Токио в категории до 68 кг. Также бронзовые медали Украины принесли дзюдоистка Дарья Билодид в категории до 48 кг, фехтовальщик Игорь Рейзлин в соревнованиях шпажистов, Елена Костевич и Олег Омельчук в стрельбе из пневматического пистолета и теннисистка Элина Свитолина.

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