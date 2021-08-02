Олимпиада-2020: украинка вышла в полуфинал турнира по вольной борьбе
Украинка Алла Черкасова вышла в полуфинал турнира по вольной борьбе на Олимпиаде-2020 в Токио
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Черкасова бороться за выход в финал Олимпиады-2020 с представительницей США Тамир Менса-Сток, действующей чемпионкой мира в весовой категории до 68 кг.
Украинка в 1/8 финала Алла Черкасова уверенно победила Агнешку Вещек из Польши - 11: 0, а в четвертьфинале была сильнее Анну Шель из Германии (6: 0).
Полуфиналы стартуют сегодня. Начало примерно в 12:00.
-
Напомним, 1 августа Михаил Романчук получил серебряную медаль на дистанции 1500 м вольным стилем на Олимпийских играх в Токио.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.71
Покупка 26.71Продажа 26.97
-
EUR
Покупка 31.62Продажа 32.03
- Актуальное
- Важное