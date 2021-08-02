Олимпиада-2020: украинка вышла в полуфинал турнира по вольной борьбе

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Черкасова бороться за выход в финал Олимпиады-2020 с представительницей США Тамир Менса-Сток, действующей чемпионкой мира в весовой категории до 68 кг.



Украинка в 1/8 финала Алла Черкасова уверенно победила Агнешку Вещек из Польши - 11: 0, а в четвертьфинале была сильнее Анну Шель из Германии (6: 0).



Полуфиналы стартуют сегодня. Начало примерно в 12:00.

Напомним, 1 августа Михаил Романчук получил серебряную медаль на дистанции 1500 м вольным стилем на Олимпийских играх в Токио.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb