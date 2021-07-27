Олимпиада-2020: Украинка Ус выступила в историческом финале в гребном слаломе

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Виктория Ус вышла в финал с девятым результатом. В финале с участием 10 спортсменки украинка финишировала восьмой. Она стала первой в истории представительницей Украины, которая пробилась в этой дисциплине в финале на Играх.

Золото получила немка Рикарда Функ, серебро - у испанки Маялен ШОРР, бронзу получила австралийка Джессика Фокс.

В целом сборная Украины получила на Олимпиаде-2020 три бронзовые награды. Медали выиграли дзюдоистка Дарья Билодид в категории до 48 кг, фехтовальщик Игорь Рейзлин в соревнованиях шпажистов и Елена Костевич и Олег Омельчук в стрельбе из пневматического пистолета на 10 м.

Напомним, 27 июля Елена Костевич и Олег Омельчук принесли Украине бронзовую награду в стрельбе из пистолета с дистанции 10 м на Олимпийских играх в Токио.

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