Олимпиада-2020: Украинка Ус выступила в историческом финале в гребном слаломе
Спортсменка Виктория Ус первой из украинок выступила на Олимпиадах в финальных соревнованиях по гребному слалому на байдарках и заняла восьмое место
Об этом сообщает Еспресо.TV.
Виктория Ус вышла в финал с девятым результатом. В финале с участием 10 спортсменки украинка финишировала восьмой. Она стала первой в истории представительницей Украины, которая пробилась в этой дисциплине в финале на Играх.
Золото получила немка Рикарда Функ, серебро - у испанки Маялен ШОРР, бронзу получила австралийка Джессика Фокс.
В целом сборная Украины получила на Олимпиаде-2020 три бронзовые награды. Медали выиграли дзюдоистка Дарья Билодид в категории до 48 кг, фехтовальщик Игорь Рейзлин в соревнованиях шпажистов и Елена Костевич и Олег Омельчук в стрельбе из пневматического пистолета на 10 м.
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Напомним, 27 июля Елена Костевич и Олег Омельчук принесли Украине бронзовую награду в стрельбе из пистолета с дистанции 10 м на Олимпийских играх в Токио.
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