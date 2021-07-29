Олимпиада-2020: Украинка Ус установила национальное достижение на Играх в Токио

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Виктория Ус стала первой украинкой, которая выступала в финале соревнований по гребному слалому на каноэ на Олимпийских играх. В финал она вышла с девятым результатом - 122,12 сек.

В решающем заезде Ус заработала 2 сек штрафа и преодолела дистанцию хуже - 124,85 сек. В итоге этого хватило для того, чтобы занять седьмое место.

Таким образом, Виктория Ус показала лучший результат сборной Украины в гребном слаломе за все время выступлений на Играх.

Предыдущее достижение также принадлежало Ус, которая финишировала в Токио восьмой в гребном слаломе на байдарках.



Золото в соревнованиях по слалому на каноэ получила австралийка Джессика Фокс, серебро - британка Мэллори Франклин, бронзу - немка Андреа Херцог.



За шесть соревновательных дней сборная Украины получила на Олимпиаде-2020 четыре бронзовые награды. Медали выиграли дзюдоистка Дарья Билодид в категории до 48 кг, фехтовальщик Игорь Рейзлин в соревнованиях шпажистов, Елена Костевич и Олег Омельчук в стрельбе из пневматического пистолета на 10 м и пловец Михаил Романчук на дистанции 800 м вольным стилем.