Олимпиада-2020: Украинка Старикова пробилась в полуфинал в спринте в велотреке

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В первом четвертьфинальном заезде Елена Старикова опередила Лею Фриндрих из Германии на 0,001 сек. Во втором украинка уступила с отставанием в 0,018 сек. Но в третьем, решающем заезде Старикова опередила Фриндрих на 0,019 сек и вышла в 1/2 финала.

Решающие заезды состоятся 8 августа, в заключительный день Олимпийских игр в Токио.

За 15 дней соревнований Олимпиады-2020 Украина получила 16 медалей. Золото в категории до 87 кг выиграл борец Жан Беленюк. У еще одного представителя греко-римского стиля Парвиза Насибова серебряная медаль в весе до 67 кг. Серебро на дистанции 1500 м и бронзу на 800 м вольным стилем выиграл пловец Михаил Романчук. Серебро и бронзу выиграла спортсменка Людмила Лузан - она стала третьей на дистанции 200 м на каноэ-одиночке, и финишировала второй на дистанции 500 м с Анастасией Четвериковой. Боксер Александр Хижняк получил серебро в весе до 75 кг.

В каратэ Анжелика Терлюга заняла второе место в категории до 55 кг, а Станислав Горуна стал третьим в весе до 75 кг. Борец Алла Черкасова завоевала бронзу в категории до 68 кг, а Ирина Коляденко заняла третье место в категории до 62 кг. Также бронзовые медали Украине принесли дзюдоистка Дарья Билодид в категории до 48 кг, фехтовальщик Игорь Рейзлин в соревнованиях шпажистов, Елена Костевич и Олег Омельчук в стрельбе из пневматического пистолета и теннисистка Элина Свитолина.

Напомним, 5 августа Елена Старикова стала четвертой в кейрине .

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