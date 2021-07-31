Олимпиада-2020: Украинка мощно провела стартовый забег в Токио и стала фавориткой в борьбе за медали

Об этом сообщает Еспресо.TV.

В Токио состоялись квалификационные забеги на дистанции 400 м с барьерами. По их итогам в полуфинал вышли две украинские легкоатлетки - Анна Рыжикова и Виктория Ткачук, которые выиграли свои забеги.

Рыжикова преодолела дистанцию за 54,56 сек и показала третий результат среди всех пивфианлисток, время Ткачук - 54,80 - седьмой. Еще одна украинка Мария Миколенко пробежала 400 м с / б за 57,86 сек и не преодолела квалификацию.

Лучший результат в полуфинале показала американка Далайла Мухаммад - 53,97 сек, голландка Фемке Бол вторая - 54,43 сек.

Анна Рыжикова является серебряной медалисткой Олимпиады-2012 в эстафете 4х400 м.

За семь соревновательных дней сборная Украины получила на Олимпиаде-2020 четыре бронзовые награды. Медали выиграли дзюдоистка Дарья Билодид в категории до 48 кг, фехтовальщик Игорь Рейзлин в соревнованиях шпажистов, Елена Костевич и Олег Омельчук в стрельбе из пневматического пистолета на 10 м и пловец Михаил Романчук на дистанции 800 м вольным стилем.

Напомним, после первой соревновательной недели на Олимпиаде-2020 в общем медальном зачете с 18 золотыми, 9 серебряными и 11 бронзовыми медалями лидирует Китай .

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