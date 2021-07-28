Олимпиада-2020: украинка Марченко создала на Играх в Токио громкую сенсацию

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Вероника Марченко уже в первом раунде встретилась с действующей чемпионкой мира Цзян-ин Лей из Тайваня. Украинка неожиданно победила 6: 4 и стала автором главной сенсации дня в соревнованиях по стрельбе из лука.

Однако, в 1/16 финала Марченко вышла на вице-чемпионку мира кореянку Канг Ченйонг, уступила 1: 7 и выбыла из олимпийского турнира.

За пять соревновательных дней сборная Украины получила на Олимпиаде-2020 три бронзовые награды. Медали выиграли дзюдоистка Дарья Билодид в категории до 48 кг, фехтовальщик Игорь Рейзлин в соревнованиях шпажистов и Елена Костевич и Олег Омельчук в стрельбе из пневматического пистолета на 10 м.

Напомним, 28 июля украинский дзюдоист Кеджау Ньябали заявил, что его несправедливо дисквалифицировали за фол в поединке на Олимпийских играх в Токио.

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